Karsti iet arī balto stārķu ligzdā - atlidojusi sveša mātīte un izgrūdusi no ligzdas putnu pāra olu

No aprīļa sākuma ikviens interesents var tiešraidē sekot līdzi balto stārķu ikdienai, ko no ligzdas elektrības balstā organizē AS "Sadales tīkls" un Latvijas Dabas fonds (LDF). Ligzdā ap Lieldienu laiku apmetās stārķu pāris, kas rosīgi iekārtoja ģimenes mājvietu, un šonedēļ kļuva zināms, ka pārim gaidāms ģimenes pieaugums. Tomēr priecīgo notikumu pārtrauca apstākļi, kas sākās ar negaidītu incidentu – ligzdā iebruka sveša stārķu mātīte, no tās izgrūžot nesen izdēto olu.