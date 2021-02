Pavļuts atklāj, ka Latvijā jau notikusi Covid-19 "britu varianta" vietējā transmisija

Ministrs norādīja, ka ir zināms gadījums, kad ar jauno variantu saslimis cilvēks, kurš nebija ārzemēs un neesot bijis saskarsmē ar cilvēkiem, kas no ārzemēm ieradušies.

Pavļuts sacīja, ka līdz ar to šis vīruss Latvijā "jau pārvietojas". Kopā valstī esot identificēti vismaz septiņi jaunā varianta gadījumi.

Pavļuts preses konferences laikā arī apsveica to, ka valdība vienojusies par ierobežojumiem ceļošanai. "Ārējo robežo stiprināšana ir viens no būtiskajiem un izšķirošajiem soļiem, lai mēs varam justies droši, ka šie vīrusa jaunie paveidi no ārzemēm neiekļūst Latvijā," viņš norādīja.

Valdības pārstāvji, piektdien nolemjot pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 6. aprīlim, uzsvēra uz trešā Covid-19 viļņa risku, ko rada infekcijas jaunie varianti, kas krasi paātrinājuši vīrusa izplatību vairākās valstīs. Līdz ar to ir ieviesti ieceļošanas un satiksmes ierobežojumi.



No 11. februāra līdz 25. februārim Latvijā drīkstēs ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ. Iebraukt drīkstēs darba, mācību un studiju nolūkā, kā arī humānu apsvērumu dēļ – ģimenes apvienošanai, medicīnas pakalpojumu saņemšanai, nepilngadīgas personas pavadīšanai, lai atgrieztos dzīvesvietā vai dotos uz bērēm.

Ieceļošanas iemesls pirms ierašanās Latvijā jānorāda, aizpildot anketu tīmekļvietnē covidpass.lv, savukārt dokumentiem, kas apliecina ierašanās iemeslu, jābūt gataviem uzrādīšanai pēc pieprasījuma Valsts policijai vai Valsts robežsardzei. Dokumenti nav jāgatavo uzrādīšanai, ja tie jau ir pieejami kādā no valsts informācijas sistēmām, piemēram, informācija par dzīvesvietu un radniecību.

Svarīgi, ka pasažieru pārvadātāji nedrīkst uzņemt pasažierus, kuri covidpass.lv sistēmā nav norādījuši ceļošanas mērķi. Tāpat ieceļotājiem joprojām ir pienākums gan veikt Covid-19 testu pirms ierašanās Latvijā, gan ievērot pašizolāciju uzreiz pēc ierašanās.

Uz laiku ir pārtraukti arī starptautiskie pasažieru pārvadājumi starp Latviju un Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli. Tas attiecas gan uz aviosatiksmi, gan autobusu, gan kuģu pārvadājumiem.

Diskusijas par samērīgiem ieceļotāju kontroles uzlabojumiem trupināsies nākamajā Ministru kabineta sēdē.