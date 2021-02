Daudzviet Latvijā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju visa maršruta garumā, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Vangažiem, pa Rīgas apvedceļu visa maršruta garumā, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Saulkalnei, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dimzukalnam un pa Jelgavas šoseju visa maršruta garumā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Anneniekiem un no Blīdenes līdz Kalvenei, pa Ventspils šoseju visa maršruta garumā, pa Liepājas - Rucavas ceļu, pa Rēzeknes šoseju no Varakļāniem līdz Stolbovkai, pa Grebņevas - Medumu šoseju no Grebņevas līdz Rušenicai un pa Rēzeknes apvedceļu.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Rēzeknes, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 75 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.