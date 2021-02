Atjaunos Raiņa muzeja muižas pārvaldnieka ēku

“Projekta rezultātā atjaunosim Latvijai nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu, uzlabosim ēkas ilgmūžību un atjaunosim muižas pārvaldnieka ēkas fasādes izskatu un jau šogad rudenī muzejs un tā apmeklētāji varēs novērtēt pozitīvās pārmaiņas,” atklāj R. Griškevičs.



Projektēšanas un būvniecības veicējs ēkai Raiņa muzejā ”Jasmuiža” Aizkalnē, Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā, tiks izvēlēts iepirkuma procedūras rezultātā. Pretendenti ir aicināti pieteikties Raiņa muzeja “Jasmuiža” būves fasādes un ieejas mezglu atjaunošanai līdz 8. Februārim šeit. Projektu un būvdarbus plānots īstenot līdz septembra beigām, un vasaras periodā atbilstoši situācijai ekspozīcijas apmeklējums konkrētajā ēkā var tikt ierobežots. Projektu finansēs Memoriālo muzeju apvienība, līdzekļi piešķirti no Kultūras ministrijas dotācijas.



Sadarbojoties pēc “Projektē un būvē” modeļa, īstenojot projektu, tiks veikta fasādes plaisu un mitruma uzslāņojuma attīrīšana līdz pamatkonstrukcijām, plaisu aizpildīšana, apmetuma, kāpņu laukuma atjaunošana un esošo koka konstrukciju un bojāto koka elementu restaurācija, aizstājot ar jauniem elementiem. Papildus, ja finansiālās iespējas ļaus, tiks veikta logu un durvju restaurācija, elektroinstalācijas maiņa un zibensaizsardzības sistēmas izbūve.



Iepriekš Raiņa muzeja“Jasmuiža” muižas pārvaldnieka ēkai2019. un 2020. gadā tika atjaunots jumts, krāsnis un hidroizolācija. Savukārt 2015. Gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” konkursā piesaistītu finansējumu pilnībā renovēta bijusī muižas govju kūts, iekārtojot Latgales tradicionālās kultūras un amatu māju. Tika izveidotas telpas Latgales keramikas ekspozīcijai, maināmajām izstādēm, iekārtota izglītojošo nodarbību telpa un Latgales keramikas kolekcijas krātuve. Izbūvēta jauna apmeklētāju ieeja, mūsdienīgs sanitārais mezgls, daļā ēkas – centrālapkures sistēma.



“Jasmuiža” ir viens no Raiņa un Aspazijas muzejiem, īpašs ar to, ka vēsta par dzejnieka ģimnāzijas un studiju gadiem. Jasmuižu nomāja un tās saimniecību jau 19. gadsimta 80. gados vadīja Raiņa tēvs – latviešu uzņēmējs Krišjānis Pliekšāns.



“2016.gadā noslēdzās VNĪ un Memoriālo muzeju apvienības kopīgi ar EEZ finanšu instrumentu programmas “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” atbalstu īstenotā projekta “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” realizācija un sabiedrība ieguva trīs atjaunotus muzeja kompleksus ar mūsdienīgām ekspozīcijām. Vienlaikus joprojām muzeju kopīgajā vēstījumā iztrūkst būtisks posms – personības veidošanās, jauna cilvēka izvēles, pirmās mīlestības jūtas, dzejnieka tapšana. Tāpēc ir gandarījums, ka sākusies Jasmuižas muižas pārvaldnieka mājas atjaunošana, kas ir ne tik vien ieguldījums kultūras mantojuma saglabāšanā un nacionālās identitātes stiprināšanā, bet arī pamats jaunas ekspozīcijas izveidei,” norāda Memoriālo muzeju apvienības direktore Rita Meinerte.



Pērn VNĪ vadībā pandēmijas apstākļos pabeigti 17 valstiski nozīmīgi attīstības projekti ar kopējo budžetu 29,5 miljoni eiro. Kapitālsabiedrība šobrīd īsteno 118 infrastruktūras attīstības projektus apmēram 180 miljonu eiro apmērā un strādā pie 25 jaunām projektu idejām. Uzņēmums nodrošina profesionālu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldību apmēram 450 nekustamajiem īpašumiem ar 1400 ēkām 1,1 milj. kvadrātmetru platībā un vairāk nekā 4000 zemes īpašumu 10 miljonu kvadrātmetru platībā. Uzņēmums Korporatīvās atbildības un ilgtspējas institūta „Ilgtspējas indeksa” vērtējumā saņēmis augsto zelta godalgu, apliecinot labu pārvaldību un savas darbības ilgtspēju. VNĪ dibināts 1996. gadā, tā 100% akcionārs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.

Citi šobrīd lasa Iekšlietu sistēmā divi Covid-19 upuri - abi gados jauni virsnieki Meraijas Kerijas vecākā māsa iesūdzējusi dziedātāju tiesā 30 eiro kompensāciju no darba devēja var saņemt vairums darbinieku