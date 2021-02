SPKC direktore uzskata, ka darbs no mājām būtu jāuzsver kā obligāts

Vaicāta, kāpēc saslimstība ar Covid-19 tomēr nekrītas, viņa norādīja, ka te noteikti ir vairāku faktoru kombinācija, tostarp aizvadītās svētku brīvdienas. "Varbūt iepriekšējās nedēļās mēs bijām cerīgāki, tāpēc ka svētku laikā tomēr ļoti daudzi pavadīja laiku mājās, bet kopš beigušās lielās brīvdienas, mēs visi atkal dodamies uz darbu," izteicās Gavare.

Tādējādi viņa vērsa uzmanību uz to, ka Latvijas darba devēji potenciāli ir mazāk aktīvi attālināta darba nodrošināšanā saviem darbiniekiem. "Visi darba devēji, kuriem būtu jānodrošina savu darbinieku darbs no mājām, tomēr to nedara," atzīmēja SPKC direktore, skaidrojot šādu nostāju ar aizvien relatīvi augsto sabiedrisko transportu un satiksmes noslogojumu pīķa stundās - darbadienu rītos un vakaros.

Jau ziņots, ka vakar SPKC epidemiologs Jurijs Perevoščikovs medijiem pavēstīja, ka joprojām vairāk nekā puse no visiem sasirgušajiem nezina, kur tieši inficējušies. Tikmēr zināmo gadījumu vidū gandrīz puse - 46% - inficējās mājsaimniecībās, 15% inficējušies darbavietās, 7% - sociālās aprūpes centros, 6% - ārstniecības iestādēs.

Perevoščikovs atzīmēja, ka saslimstība sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs pagājušajā nedēļā mazinājusies, kas vedina domāt, ka Covid-19 "izplatība pieauga ārpus šīm iestādēm".

SPKC eksperts atklāja, ka dati par pēdējām septiņām dienām liecina, ka saslimstība ar Covid-19 atkal pieaug. Līdz ar to epidemiologs situāciju vērtēja kā "saspringtu un epidemioloģiski bīstamu".