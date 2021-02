Viņš arī izcēla, cik būtiski, ka šis process tiek risināts Eiropas Savienības līmenī, pieļaujot, ka bez tās līdzdalības Latvijā šobrīd vispār varētu nebūt vakcīnas.

"Esmu pārliecināts, ka viss tiks sakārtots," sacīja premjers, piebilstot, ka ir svarīgi, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.

Kravas mašīna ar vakcīnām pamet "Pfizer" ražotni Beļģijā. (Foto: AP/Scanpix)

Runājot par valdības konceptuālo lēmumu no nākamās nedēļas sākt pakāpenisku pāreju uz drošas tirdzniecības modeli, proti, paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli, premjers atzina, ka valdība saprot, ka esošā situācija ar preču sarakstiem ir ļoti neapmierinoša, "tāpēc no tā ejam prom". Tomēr viņš uzsvēra, ka nekas netiek "palaist vaļā", ko Latvija pat nedrīkst darīt, ņemot vērā saslimstības līmeni. Vienlaikus ierobežojumus var racionālāk pārkārtot.

Viņš arī atzina, ka labi saprot, ka cilvēki cenšas apiet attiecībā uz tirdzniecību noteikto regulējumu, ko uzskata par neefektīvu un nepareizu, tāpēc tas tiek pārkārtots. Tomēr, ja tas vienā dienā tiktu attiecināts uz visu, rastos ļoti liela drūzmēšanās iespēja veikalos, kas no epidemioloģiskā viedokļa nav pieļaujama, skaidroja Kariņš.

"Mēs saredzam to absurdu, kas vienā otrā situācijā ir izveidojies, un mēs to mainīsim," sacīja premjers.

Valdības vadītājs arī pauda, ka mēs visi nogurstam, tomēr šis vīruss mīl mūsu nogurumu. "Varētu teikt, ka mūsu nogurums ir vīrusa spēks, un vīruss joprojām neatkāpjas," teica Kariņš, atgādinot, ka divas nedēļas saslimstība samazinājās, bet tad šis sarukums apstājās. Un tas viņu dara ļoti bažīgu. Turklāt pasaulē atklāti arī jauni vīrusa paveidi.

"Tāpēc tajā brīdī, kad jūtam nogurumu, mēs nedrīkstam pavisam palaisties," izteicās premjers, uzsverot, ka tāpēc valdība pakāpeniski sakārtos visas šīs dažādās sistēmas, lai tās būtu saprotamākas, efektīvas un pēc iespējas drošas iedzīvotājiem.

Kā vēstīts, otrdien valdības un Krīzes vadības padomes kopsēdē panākta vienošanās ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināt līdz 6.aprīlim. Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu.

Premjers pēc informēja, ka valdība otrdien konceptuāli vienojusies izmainīt drošības pasākumus tā, lai tie būtu efektīvāki un saprotamāki. Otrdien tika lemts par ierobežojumiem trīs jomās - tirdzniecībā, ceļošanā un izglītībā.

Tirdzniecības jomā iecerēts pāriet uz "drošu tirdzniecības" modeli, kas paredzēs stingrāk kontrolēt klientu skaitu veikalos, kā arī policijai būs iespējams lemt par veikala slēgšanu, ja tiks konstatēti drošības prasību pārkāpumi. Tāpat iecerēts pakāpeniski atteikties no ārkārtējās situācijas laikā iegādājamo preču sarakstiem.

Tāpat Latvijā tiks ierobežota ieceļošana no Lielbritānijas, Portugāles un Īrijas, kurās ir konstatēts jaunais, daudz lipīgākais Covid-19 paveids.

Savukārt izglītības jomā iecerēts atgriezties pie drošām mācībām klātienē. Kariņš sacīja, ka sākotnēji mācības klātienē varētu atsākt 1.un 2.klases skolēni, ievērojot kombinētus epidemioloģiskās drošības prasības, tostarp sejas masku valkāšanu.

Premjers piebilda, ka par citu ar Covid-19 saistīto ierobežojumu pārskatīšanu varētu diskutēt pēc trim nedēļām. Viņš stāstīja, ka Veselības ministrija rosinājusi trīs nedēļu ciklā vērot epidemioloģiskās situācijas attīstību, tostarp, kā tiek ieviesta drošas tirdzniecības pieeja, bet tikai pēc tam spriest par nākamajiem soļiem.