Kariņš: par citu ierobežojumu pārskatīšanu varētu diskutēt pēc trim nedēļām

Viņš stāstīja, ka Veselības ministrija rosinājusi trīs nedēļu ciklā vērot epidemioloģiskās situācijas attīstību, tostarp, kā tiek ieviesta drošas tirdzniecības pieeja, bet tikai pēc tam spriest par nākamajiem soļiem.

"Mēs kā valdība saprotam, ka vīruss tuvākajā laikā neatkāpsies. Jāsaprot, ka situācija var mainīties dažādā veidā, tāpēc ir jāiet uz drošiem [darbības] modeļiem, varbūt pat uz ilgāku laiku," sacīja premjers.

Kariņš piebilda, ka šodien valdība konceptuāli vienojusies par drošības pasākumiem tirdzniecības jomā, bet vēlāk tiks vērots, vai iespējams spert nākamos soļus.

LETA jau vēstīja, ka no nākamās nedēļas, 8.februāra, atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija par otrdien valdībā lemto.

Ekonomikas ministrijā (EM) aģentūru LETA informēja, ka valdība konceptuāli atbalstīja ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šā gada 8.februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to - paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli.

Valdība konceptuāli atbalstīja, ka no šā gada 8.februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varētu nodrošināt arī veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī grāmatnīcas.

Precīzus grozījumus normatīvajos aktos plānots pieņemt ceturtdien, 4.februārī, gaidāmajā valdības sēdē.