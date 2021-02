Neizmaksāja nopelnītos 5000 eiro un izmeta Dānijā uz ielas. Strādnieks no Latvijas meklē taisnību

Pie portāla Jauns.lv vērsās kāds lasītājs, kurš pastāstīja: "Ir tāda situācija, ka esmu strādājis Dānijā, oficiāli ar visu darba līgumu, bet man nav izmaksāta vairāku mēnešu garumā nopelnītā alga. Ko man šajā situācijā darīt, kur vērsties? Ir visi līgumi, un uz e-pastu nākušas algas lapas, bet naudu neizmaksā! Līdzīgi ir vēl citiem maniem darba kolēģiem, kuri atgriezās bez naudas un vēl joprojām to gaida. Pats darbadevējs neceļ un sekretāres to pašu - pat neatbild uz e-pastu."

Bez naudas izmet no mājvietām

Viņš turpināja: "Es strādāju tur no 15.jūnija, ar samaksām bija labi, bet, sākot no septembra, algas netika izmaksātas. Līdz novembrim tikai solīja, ka būs, un mēs kā muļķi (15 cilvēki šajā kompānijā) strādājām ar cerībām, bet, protams, nekas nav izmaksāts!

Pēdējās novembra nedēļās esmu gājis apslimis uz darbu, lai varētu pelnīt naudu. Vienu dienu, iepriekš brīdinot brigadieri, neierados darbā, un tajā pašā vakarā pēc darbadevēja pieprasījuma mani izmeta no mājvietas ar visām mantām. Kopā ar mani izmeta vēl vienu darbinieku, kurš ilgāku laiku slimoja ar lielu temperatūru, bez naudas! Viņi solīja naudu izmaksāt nedēļas laikā, visu izmaksāt, un tā palikām uz ielas novembra mēnesī, kamēr no radiniekiem varējām sadabūt kaut kādus līdzekļus ceļam uz Latviju.

Neesot vienīgais situācijas upuris

Ir darbinieki, kuri jau gadiem strādājuši pie viņa, un pat viņiem nav izmaksājis nekādas naudas par nostrādātajām stundām. Šobrīd esam Latvijā un meklējam palīdzību, lai atgūtu mūsu sapelnītās naudas (atvaļinājuma un visu pārējo). Man pašam personīgi ir nopelnīti un neizmaksāti vairāk nekā 5000 eiro, un tā nav maza summa, neskaitot pārējos strādniekus, kuri atgriezās mājas bez naudas!"

Strādāja par ekskavatoristu

Lasītājs arī atklāja, ka uzņēmums, kurā viņš strādāja, "ņemas ar optisko kabeļu izveidi Dānijas apkaimē".

"Es personīgi biju ekskavatorists, kas raka tranšejas kabeļu ieguldīšanai. Protams, arī nācās guldīt un papilddarbu darīt, jo, manuprāt, bija par maz cilvēku tam, ko viņi grib paveikt. Strādājam 13-14 stundas, par virsstundām, protams, neatmaksāja.

Latvijā esam vērsušies visur, bet, kā saka, tā nav viņa kompetence, esot jāvēršas Dānijā. Arī tur vērsāmies, bet viss velkas un neviens neķeras klāt."

Mūsu Darba inspekcija nevar palīdzēt; palīdzība jāmeklē Dānijā

Savukārt Latvijas Valsts darba inspekcijā, iepazīstoties ar lasītāja aprakstīto situāciju, Jauns.lv skaidroja: ja darbinieki tika nodarbināti Dānijā reģistrētā uzņēmumā, tad darbiniekiem šīs situācijas risināšanai būtu jāvēršas Dānijas Darba tirgus un darbinieku salīgšanas aģentūrā (The Danish Agency for Labour Market and Recruitment).

Tajā vajadzētu iesniegt iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina darba tiesisko attiecību pastāvēšanu.

Latvijas Valsts darba inspekcijā skaidroja, ka šādā situācijā Latvijas iestāde nevar iesaistīties. Darba inspekcija varētu palīdzēt, ja Dānijas uzņēmums būtu nodarbinājis cilvēkus Latvijā un tam šeit būtu kontaktpersonas, kontaktpunkts.