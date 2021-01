Sestdien turpinās snigt; Rīgā spēkā oranžais brīdinājums

Stiprākā snigšana gaidāma vietām Ziemeļkurzemē un Vidzemes dienvidrietumu daļā, tai skaitā galvaspilsētā. Līdz svētdienas pēcpusdienai vietām Vidzemes dienvidrietumos sniega sega kļūs vēl par 20 centimetriem biezāka.

Saskaņā ar datiem no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu stacijām pēdējā diennaktī visvairāk snidzis Rēzeknē, kur sniega segas biezums audzis no astoņiem centimetriem piektdienas rītā līdz 23 centimetriem sestdienas rītā, bet augstākā sniega kārta izveidojusies Alūksnē, kur sniega dziļums pēdējā diennaktī audzis no 22 līdz 33 centimetriem. Otrā biezākā sniega sega ir 27 centimetri Dagdā, seko Sigulda ar 26 centimetriem.

Sestdien Rīgā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra oranžais brīdinājums - dienas gaitā galvaspilsētā gaidāms sniega segas pieaugums par aptuveni desmit centimetriem. Palaikam putinās, ielas un trotuāri būs slideni, brīžiem snigšanas laikā redzamība pasliktināsies līdz 500 metriem. Citviet valsts centrālajā un rietumu daļā spēkā dzeltenās krāsas brīdinājums par vietām gaidāmu stipru snigšanu un puteni.

Pūtīs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, vietām brāzmās līdz 13 metriem sekundē, Kurzemes rietumkrastā - līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +1..-4 grādi.

Rīgā snieg ar mainīgu intensitāti, brīžiem snieg stipri, vietām arī puteņo. Sniega segas biezums pilsētas centra meteostacijā audzis no pieciem centimetriem piektdienas pēcpusdienā līdz 12 centimetriem agrā sestdienas rītā. Ziemeļrietumu vējš pūš ar ātrumu 4-8 metri sekundē, pie jūras brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra -1..-2 grādi.

Rīgā gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra būs 0..-1 grāds.

Laikapstākļus nosaka ciklons ar centru Igaunijas un Krievijas pierobežā. Atmosfēras spiediens Latvijā 986-993 hektopaskāli jūras līmenī.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 29.janvārī bija +29,8 grādi Valensijas apgabalā, Spānijas austrumu piekrastē, sasniedzot jaunu janvāra nacionālo siltuma rekordu. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz sestdienu -39 grādi kalnos Zviedrijā.