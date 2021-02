Asprāši sociālajos tīklos joko, ka gaidāmi I Vispārējie latviešu vakcinācijas un potēšanās svētki. Tieši runājot par savu iepriekšējā darba pieredzi, intervijā "Kas Jauns Avīzei" Eva Juhņēviča uzsver, ka galvenais, kas šajā darbā būs jāizmanto, ir organizatora prasmes, un tādas viņai piemīt.

Milzīgs uzdevums

Juhņēviča līdz šim vadījusi Rīgas Tūrisma attīstības biroju, ir bijusi Kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre, septiņus gadus organizējusi Rīgas maratonu un citus liela mēroga pasākumus.

Tomēr tagad priekšā ir daudz vērienīgāks izaicinājums. Juhņēviča norāda, ka Vakcinācijas projekta biroja galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai līdz septembra beigām vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju būtu saņēmuši vakcīnu pret Covid-19 un tādējādi maksimāli ātri veidotos kolektīvā jeb pūļa imunitāte.

“Tas ļautu mums visiem atgriezties savā vēlamajā ikdienā. Birojam tuvāko mēnešu laikā jāveic milzīgs uzdevums – kopā ar vairākām veselības jomas iestādēm vakcinācijas stratēģiju pārvērst precīzos darbos, nodrošinot, ka Latvijas iedzīvotāji var operatīvi saņemt vakcīnu savas dzīvesvietas teritorijā esošajā vakcinācijas iestādē. Par detaļām vairāk varēsim runāt tuvākajās nedēļās,” saka Juhņēviča.

Katrs posms nozīmīgs

Skatītājiem dziesmu svētki ir kopkoris Mežaparka estrādē, bet, lai viss noritētu godam, ir arī autobusu šoferi, naktsmītnes, ēdinātāji, mediķi – daudzi svarīgi posmi. Līdzīgi ir ar vakcinācijas kampaņu, kur svarīgs ir gan mediķis ar šļirci, gan šoferis ar vakcīnu kravu.

Šobrīd sākta atjaunotā vakcinācijas un arī sabiedrības informēšanas plāna izstrāde. Uzsvars likts uz diviem būtiskiem informēšanas virzieniem – par vakcinēšanos kā būtisku sevis pasargāšanas iespēju, vienlaikus sniedzot arī ziņas par vakcīnu izstrādi un izpēti, lai cilvēkos radītu drošības izjūtu.

Notiks arī komunikācija par praktisko gaitu un pieteikšanos vakcinācijai. Pēc tam, kad būs nodrošināta prioritāro grupu – medicīnas un sociālo aprūpes centru darbinieku – vakcinācija, līdz ar katru jaunu vakcīnu piegādi sāksies plašāka vakcinēšana, balstoties uz personīgu iepriekšpieteikšanos.

Domāts arī par papildspēku piesaisti, un šobrīd esot pārliecība, ka veiksmīgas starpinstitūciju koordinēšanas gadījumā darītāju pietiks.

Kritiski jautājumi

Juhņēviča atzīst: “Jau pēc pirmajām biroja darbības dienām un iepazīšanās ar reālo situāciju ir skaidrs, ka šī ir viena no lielākajām īsā laikā veicamajām vakcinācijām Latvijas vēsturē. Līdz ar to vakcinācijas procesa, tā vadības un loģistikas jautājumi ir ļoti kritiski. Risinājums gan lielā mērā būs atkarīgs no vakcīnu reālās piegādes – šie jautājumi šobrīd tiek risināti Eiropas Savienības līmenī, un Latvija tos nekādi nevar ietekmēt.”

No biroja sekmīgas darbības atkarīga arī skolēnu dziesmu un deju svētku sekmīga norise, kas pārcelti uz šā gada vasaru.

Juhņēviča norāda: “Šobrīd no vakcinācijas ir atkarīgi ne tikai šie svētki, bet gandrīz divu miljonu iedzīvotāju iespēja atgriezties ierastajā ikdienā. Tāpat arī iespēja glābt daudzu cilvēku dzīvības. Bez tandēma – vēlme vakcinēties un piegādes no vakcīnu ražotājiem – veiksmīgs process nav iespējams.”