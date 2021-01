Jaunumi Viesītes novadā notikušajā traģēdijā: liktenīgās medības, kurās nošāva garām ejošu cilvēku, nemaz nedrīkstēja notikt

Mednieks bija pārkāpis neskaitāmus noteikumus un likumus. Pirmkārt šāva no automašīnas, kar ir aizliegts. Otrkārt, automašīnā nedrīkst braukt ar pielādētu ieroci. Treškārt, konkrētajā teritorijā Saukas pagasta mednieku kolektīva “Lone” biedriem nebija atļauts medīt, jo ar zemes īpašnieku nebija noslēgts medību līgums. Ceturtkārt, Medību likumā aizliegts šaut pa neskaidri saredzamu mērķi, kā tas bijis šai gadījumā: šāvējs pāri laukam ejošo 63 gadu veco zemnieku, kurš bija noliecies vai paklupis, visticamāk bija noturējis par mežacūku un viņa virzienā raidījis šāvienu. Piektkārt, liktenīgais šāviens nogranda ap pusseptiņiem vakarā, kad medniekiem atļauts šaut tikai no paaugstinājuma.

Domāja, ka mežacūka

Vietējais iedzīvotājs, kurš nav mednieks, otrdienas pievakarē, pēc visa spriežot, bija devies apraudzīt kādas mājas lauka viņā pusē un mājās atgriezies nevis pa ceļu, bet gan pāri laukam, uz kura tad arī saņēmis liktenīgo šāvienu, no kura notikuma vietā mira, nesagaidot mediķu palīdzību.

Medību inspektors Jānis Mikjanskis Jēkabpils laikrakstam “Brīvā Daugava” saka: “Traģiskajās medībās Viesītē pārkāpts viss, ko vien iespējams pārkāpt”. Savukārt žurnāla “Medības” žurnālists Indulis Burka reportāžā no notikuma vietas vēsta:

“Pamazām atklājas baisā notikuma detaļas. Iespējams, ka bojā gājušais vīrietis sev vien zināmu apsvērumu dēļ bija devies uz kādām mājām lauka pretējā pusē nevis pa tuvējo ceļu, bet pāri laukam. Tad atgriezies. Taču netālu no lauka malas, iespējams, paklupis. Tajā brīdī krustojumā iebraukusi automašīna ar diviem vietējā mednieku formējuma “Lone” medniekiem, kuriem bija pieteiktas medības. Viens no vīriešiem, visticamāk, auto gaismās, pamanīja laukā tumšu stāvu un raidīja liktenīgo šāvienu no karabīnes, kas aprīkota ar dienas optisko tēmēkli”.

Veicot mērījumus, Valsts meža dienesta darbinieki pārliecinājās, ka vietā, kur tika sašauts vīrietis, nebija noslēgts medību tiesību nomas līgums, savukārt šaušanas virzienā ir dzīvojamās ēkas. Līdz ar to rupji pārkāpts Medību likums un Medību noteikumi – šauts uz neskaidri redzamu mērķi, tēmēts virzienā, kurā atrodas ēkas un cilvēki, mēģināts medīt vietā, kur tas ir kategoriski aizliegts.

Pārkāpti visi iespējamie noteikumi

Valsts policija ziņo, ka notikuma vietā aizturēta viena persona (šāvējs). Saistībā ar notikušo ir izņemti medību ieroči un munīcija, kā arī nozīmētas ekspertīzes. Par notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikums 123. panta pirmās daļas par prettiesisku nonāvēšanu aiz neuzmanības. Par šādu nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs. Pagaidām izmeklēšanas interesēs cita papildus informācija netiek sniegta.

Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks paudis šoku un sašutumu par notikušo: “Šīs nedrīkst nosaukt par likumīgām medībām, jo šāviens raidīts vietā, kur nav noslēgts līgums par medību tiesību izmantošanu. Tas ir viens no rupjākajiem Medību likuma pārkāpumiem. Otrkārt, pilnīgi un totāli ignorēta virkne noteikumos noteikto drošības prasību – šauts uz neskaidri redzamu mērķi, vispār nesaprotot, uz ko šauts. Ir grūti vārdos izteikt to šoku, kas pārņem, uzzinot par šo negadījumu. Šāda rīcība nekādā gadījumā nav attaisnojama! Izsaku visdziļāko līdzjūtību bojāgājušā tuviniekiem! Šī nelaime ir prātam neaptverama”.

Savukārt Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis papildus informēja: “Saukas pagastā nelaimes gadījums noticis nelikumīgu medību laikā, kad divi mednieki, izmantojot braucošu motorizētu sauszemes transportlīdzekli, diennakts tumšajā laikā ārpus reģistrētā medību iecirkņa medību platībām meklēja medījamos dzīvniekus. Nelikumīgo medību laikā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci tika izdarīts šāviens pa neskaidri redzamu mērķi”.

Jānorāda, ka šonedēļ Viesītes novadā notikušais traģiskais negadījums šosezon nav vienīgais, kur medību laikā nošauts cilvēks. Pērnā gada decembra sākumā Viļakas novada Žīguru pagastā medību laikā dēls nošāva tēvu. Arī šajā gadījumā tika secināts, ka nelaime notikusi, jo tikuši pārkāpti medību noteikumi.