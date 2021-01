Kā veikalu plauktos atpazīt produktus ar īpaši augstu cukura saturu?

“Pārtikas Revidenta” komanda novērojusi, ka dažādi Latvijā pieejami produkti satur daudz cukura. Kā izrādās, daļa no tiem pat tiek uzskatīti par veselīgiem, bet citi pārsteidz ar to, ka tos iedalām sāļo ēdienu kategorijā.

Izpētot produktu piedāvājumu, daudz cukura ir arī tādos produktos kā maize, jogurts, augļu sula un pat kečups. Piemēram, Latvijas veikalos nopērkamās maizes sastāvā 100 gramos produkta ir vidēji 1 līdz 8 grami pievienotā cukura, jogurtā cukura daudzums var būt līdz pat 14 gramiem, bet dažādu augļu sulā tie ir 4 līdz 11 grami.

Tā ir vidēji trešā daļa no dienā ieteicamās devas pieaugušam cilvēkam.

Veselības ekspertu ieteiktā dienas norma pieaugušajiem ir 25 grami jeb 5-6 tējkarotes cukura.

Šis daudzums ir cukurs, kuru beram klāt pie tējas vai kafijas, izmantojam ēdienu pagatavošanā un uzņemam kopā ar jau gataviem pārtikas produktiem, piemēram, cepumiem, saldinātiem jogurtiem vai brokastu pārslām.

Eksperti aicina sekot līdzi informācijai uz produkta iepakojuma, kur ir norādīts cukura daudzums uz 100g produkta. Piemēram:

līdz 5 gramiem ir zems cukura daudzums

ir 5 līdz 10 grami ir vidēji daudz

ir 10 un vairāk grami nozīmē, ka produkts satur daudz cukura

Viens no vadošajiem šokolādes un konditorejas izstrādājumu, kā arī uzkodu ražošanas uzņēmumiem Baltijas valstīs “Orkla Latvija” norāda, ka samazināt cukura daudzumu viņu piedāvātajā produkcijā nemaz nav tik viegli. Tas ir sarežģīts process, kurā ne tikai tiek mainīta receptūra, bet arī jāveic milzīgs darbs ar izejvielu piegādātājiem. Turklāt patērētāji, kā izrādās, joprojām priekšroku dod tai uzņēmuma produkcijai, kurai pievienots lielāks cukura daudzums.

“Vienlaikus atšķiras tas, ko cilvēki saka, un tas, ko viņi reāli dara. Mēs redzam, ka pieprasījums ir, bet nereti uzlabotie produkti ar samazinātu cukuru un sāli nekļūst par līdzvērtīgiem pamatproduktiem. Patērētāji kopumā vēlas dzīvot veselīgi un ilgtspējīgi, bet šo vēlmi bieži ierobežo arī pirktspēja,” atklāj “Orkla Latvija” komunikācijas direktore Lineta Mikša.

Tikmēr pārtikas tehnologi skaidro, ka atsevišķu produktu sastāvā jebkurā gadījumā būs cukurs. Tas ir dabīgs, un to satur produkta izejvielas.

Piemēram, jogurtā ir laktoze jeb piena cukurs, kas nozīmē, ka jogurtā minimālais cukura daudzums būs aptuveni 4 grami 100 gramos produkta. Taču dažādu veidu jogurtu sastāvā ir arī pievienotais cukurs, līdz ar to pircējiem jāseko līdzi norādēm uz etiķetēm.

Cukura daudzumu augļu sulā nosaka stingri Ministru kabineta (MK) noteikumi. Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore, vadošā pētniece Solvita Kampuse stāsta: “Ir ļoti stingri MK noteikumi, kas to regulē. Pirmkārt, sulām cukurs netiek pievienots vispār. Tātad mēs par sulu drīkstam saukt tikai tādu produktu, kurš ir tīrā veidā izspiests no konkrētiem augļiem, ogām vai arī atjaukts no attiecīgā veida koncentrāta, bet papildu cukurs sulai, ja mēs to saucam par 100% sulu, nedrīkst tikt pievienots”.

LLU Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore arī norāda, ka nav iespējams saražot kečupu pilnīgi bez cukura. Tas tāpēc, ka pašos tomātos un, tātad, arī tomātu pastā, no kuras tiek pagatavots kečups, ir noteikts daudzums cukura.