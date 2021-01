Policisti Saldus pusē ar jauku suvenīru pārsteidz godprātīgus pārdevējus

Vakar Valsts policijas Saldus iecirkņa amatpersonas apsekoja sešas tirdzniecības vietas Saldus novadā un pārkāpums tika konstatēts vienā vietā. Sākotnēji pārdevēja izdarīja visu, kā vajag – palūdza jaunieti uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, pētīja dokumentu, palūdza jaunieti novilkt sejas masku lai salīdzinātu ar dokumenta attēlā esošo personu, taču šņabi tāpat pārdeva. Pārdevēja pēc tam sacīja, ka padomājusi, ka jaunietim nesen palika 18 gadi, taču, pārrēķinājusies, jo jaunietis ir nepilngadīgs. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvo pārkāpumu process.

"Savukārt godprātīgajām pārdevējām Valsts policijas amatpersonas pasniedza krūzītes, par kurām pārdevējas bija ļoti priecīgas un patīkami pārsteigtas! Krūzītes ir paredzētas pasniegt pārdevējiem tirdzniecības vietās pozitīva rezultātā gadījumā – ja tiek vaicāts personu apliecinošs dokuments un alkohols, tabaka vai enerģijas dzērieni netiek pārdoti. Uz krūzītes ir zīmīgs uzraksts "Es bērniem nepārdodu alkoholu, tabaku un enerģijas dzērienus", kā arī uz krūzītes ir Valsts policijas logo," informē policijā.

Policijā atgādina, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Tāpat Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu. Par alkoholisko dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 280 – 700 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 7100 eiro.

Saskaņā ar Enerģijas dzērienu aprites likumu, enerģijas dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības un kontroles iestādes pārstāvja pieprasījuma pircējam pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Par enerģijas dzērienu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam — pārdevējam — no 140 līdz 175 eiro, bet juridiskajai personai — no 350 līdz 700 eiro.

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties.

Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 1400 eiro.