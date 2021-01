Alūksnes deputāts neapmierināts ar tūristu rīcību un rosina noteikt iebraukšanas maksu pilsētā

Alūksnē ceļotājam tik tiešām ir ko darīt – tur ir gan Vidzemes mazbānīša galastacija, gan gleznainais Alūksnes ezers, gan latviešu Bībeles tulkotāja Ernsta Glika piemiņas vietas, gan citi tūristus pievilinoši objekti. Tagad Alūksnes pašvaldība nolēmusi veikt vēl vienu vērienīgu projektu, lai pilsētu padarītu tūristiem pievilcīgāku – muižas parkā nojaukt padomju laikā, pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, būvētās celtnes graustu (tautā sauktu par “Lujāna drupām”) un tā vietā izveidot krāšņu franču dārzu un izbūvēt Alūksnes izziņas (tūrisma) centru.

Alūksnes muižas parkā pamesto “Lujāna drupu” vietā drīz parādīsies krāšņs franču dārzs. Tādēļ no tā apbrīnotājiem būtu jāprasa maksa par iebraukšanu pilsētā, uzskata daži vietvaras deputāti. (Foto: aluksne.lv)

Par jauno projektu pagājušajā nedēļa sprieda Alūksnes domes Tautsaimniecības komitejā, kurā atkal kārtējo reizi uzvirmoja runas par to, ka par iebraukšanu Alūksnes centrā būtu jāprasa maksa, tāpat, kā vasaras sezonas laikā tas ir Jūrmalā. Par šādu iespēju Alūksnē jau spriež vairāk nekā desmit gadus, bet pie gala lēmuma tā arī nav nonākts.

Kaislīgas diskusijas, apspriežot projektu, izvērtās par vērienīgā projekta finansēšanu, kam naudu jāparedz pašvaldības budžetā. Naudu varētu iegūt arī, prasot samaksu par tūristu spēkratu piebraukšanu pie muižas parka.

Laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” raksta, ka deputāts Ainars Melders (“Alūksne un novads - mūsu zeme”) komitejas sēdē interesējās, kur paredzēta vieta tūristu autobusiem. Viņš uzskata, ka no autobusiem vajag ņemt samaksu gan par stāvēšanu tuvējās Ojāra ielas malā, gan autostāvlaukumā: “Tagad daudzas grupas “apiet” tūrisma centru – paši izskrien pilsētu un brauc prom, vēl piekakā tualeti”. Viņš minēja, ka Vācija tūristu autobusiem samaksa par stāvvietas izmantošanu stundā ir 10 eiro, un arī Alūksnē vajag līdzīgi. Tagad, kad naudu par to neņem, “daudzi rīdzinieki to izmanto”.

Jau vairāk nekā desmit gadus Alūksnes novada domes deputāti ik pa brīdim aktualizē ideju, ka vajag prasīt naudu par iebraukšanu pilsētā. Tomēr pie vienota kopsaucēja vēl nav nonākts. (Foto: aluksne.lv)

Deputāte Jana Zilkalne (Nacionālā apvienība) ierosināja, ka tūristu autobusus varētu novietot pilsētas autoostā, jo tur esot plaša teritorija. Savukārt Melders ar to nebija mierā: autoosta nav pašvaldības pārziņā un tur iekasētā naudiņa ies garām pilsētas kasei.

Toties deputāts Adlers Dzintars (“Vienotība”) šai sakarā uzsvēra, ka vispirms jāsasniedz līmenis, “lai būtu ļoti pieprasīti un tad varētu prasīt šādu samaksu”, bet Melders viņam atbildēja, ka Alūksne jau tagad “ir pieprasīta un nevajag vairs gaidīt”.

Deputāti vienojās, ka diskusiju par samaksas pieprasīšanu turpinās citreiz.