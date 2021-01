"Ja man būtu iespēja, es šobrīd noteikti paņemtu atvaļinājumu" - māte uztraukusies par attālinātajām mācībām mazajās klasēs

Dēli mācās 6. un 9. klasē, bet meita Maija – 3. klasē. Liels izaicinājums daudzbērnu ģimenēm ir datortehnikas un katram savas darbavietas fiziska nodrošināšana. Katram ierīkots savs stūris.

"Ar stūriem ir, kā ir. Datori, par laimi, mums ir. Protams, tie datori, kas ir bērniem, ir vecie un lietotie, kuriem nav pilna funkcionalitāte, piemēram, nestrādā īpaši labi kamera, kas nedaudz apgrūtina dalības stundās," LTV stāsta Liene.

Viņa neslēpj, ka attālinātās mācības rada papildu saspringumu."Šīs piecas, sešas nedēļas ir nobumbulētas, turklāt diezgan savā vaļā, jo vecāki ir darbā un pārējie bērni mācās. Bet jūtu, ka ir jau kaut kāda vēlēšanās pēc kaut kādas struktūras un kārtības ikdienā."

Desmit gadus vecā Maija pašlaik uztraucas, vai viņai brīvlaiks sāksies vēlāk vasarā nekā vecākajiem brāļiem. Citādi ar esošo režīmu sadzīvo labprāt.

Māte stāsta, ka bērns negribot iet uz skolu, jo viņai patīkot bumbulēt un no rītiem ilgāk pagulēt. "Bet es domāju, ja būs atkal šīs Zoom video nodarbības, kur varēs skatīt gan skolotājus sejā, gan klasesbiedrus, tad būs atkal interesanti un atgriezīsies tā vēlme pēc sabiedrības," teic Liene.

Lēmumu mācības atsākt attālināti viņa uztver kā pareizu, bet nenoliedz, ka no Izglītības un zinātnes ministrijas puses esot diezgan liela neskaidrība.

"Principā, ja man būtu iespēja, es šobrīd noteikti paņemtu atvaļinājumu. Bērnu dēļ tas būtu labākais," saka Liene.

Līdz ar attālināto mācību ieviešanu visām klašu grupām vecāki, kuru bērni ir vecumā līdz desmit gadiem un kuru darba specifika nepieļauj strādāšanu no mājām, drīkst pieteikties bērna pieskatīšanas pabalstam. Līdz šim pabalstu saņēmušas 380 personas, un tā vidējais apmērs bijis ap 20 eiro dienā.

Izglītības ministre Ilga Šuplinska: "Vecākus mēs vienkārši iedrošinām un nomierinām ar to momentu, ka viņu pats svarīgākais uzdevums ir radīt apstākļus. Proti, palīdzēt saplānot dienu. Palīdzēt tikt galā ar kādu komunikācijas uzdevumu. Šeit nav runa par to, ka 1.–4.klasītei no pulksten 9 rītā līdz 12 ir jābūt tiešsaistē. Nav akcenta kā 7.–12. klasē uz tiešsaisti, bet iesakām, ka tā ir nedēļas saplānošana ar ļoti samazinātu jaunās vielas apguvi".

Tiek cerēts, ka ar divām nedēļām attālinātā režīmā pietiks, lai mazie skolēni varētu atgriezties klātienes mācību procesā.