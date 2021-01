Paku sūtījumu nozare pārslogota. Aicina sabiedrību iesaistīties un pat pieteikties darbā

"Vispirms vēlos uzsvērt, ka visi nozares uzņēmumi šobrīd strādā nepārtraukti un visiem klientiem sūtījumi tiks piegādāti. Vienlaikus jānorāda, ka esošā situācija ir ārkārtīgi izaicinoša mūsu nozarei, jo līdz ar tirdzniecības ierobežojumu ieviešanu, sūtījumu apjomi ir daudzkāršojušies - pēc mūsu aplēsēm piegāžu pakalpojumus šobrīd izmanto vairāk nekā 500 000 Latvijas mājsaimniecību. Tādēļ aicinām ikvienu izturēties ar izpratni pret situāciju, ja paciņa pāris dienas kavējas vai nav iespējams uzreiz sazināties ar piegādes nodrošinātāju," norāda Pasta komersantu biedrības valdes priekšsēdētājs Alvis Dimitris.

Nozares pārstāvji skaidro, ka šobrīd sūtījumu skaits uz vienu piegādes reģionu ir daudzkāršojies un ievērojami lielāks nekā uzņēmumu kapacitāte, pat neskatoties uz pēdējā mēneša laikā veiktajām investīcijām infrastruktūras uzlabojumos un papildu personāla piesaistē. Nereti veidojas situācija, ka uz vienu kurjeru vai paku termināli piegādājamo sūtījumu skaits trīs reizes pārsniedz tā kapacitāti un tā rezultātā paciņu nav iespējams piegādāt attiecīgajā dienā.

"Apzinoties, ka kopējā epidemioloģiskā situācija tuvākajā laikā, visticamāk, fundamentāli nemainīsies, nozares uzņēmumi aicina ikvienu sūtījuma saņēmēju dot savu ieguldījumu "sastrēguma" mazināšanā. Maksimāli ātri izņemt paciņu no paku termināla, izvairīties no atkārtotām kurjeru piegādēm (būt uz vietas piegādes brīdī), un no piegādes adreses vai dienas maiņas utt., jo loģistikas procesu pārplānošana rada vēl lielāku slodzi uz piegāžu nodrošināšanas ātrumu," uzsver Dimitris.

Dimitris norāda, ka sūtījumu nozarē strādājošie uzņēmumi katru dienu darbā pieņem jaunus darbiniekus un aicina visus interesentus (gan ar privātajām automašīnām piegāžu nodrošināšanā, gan šķirošanas procesos utt.) ar aktuālajiem darba piedāvājumiem iepazīties piegādes pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos.