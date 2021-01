Drīzumā sola rīku, kas ļaus pieteikties vakcinācijai pret Covid-19

Kā novēroja aģentūra LETA, E-veselības sistēmā pieejams rīks, kas ļauj pieteikties pie ģimenes ārsta vakcinācijai pret Covid-19.

Veselības ministrs, lūgts komentēt šo iespēju, norāda, ka speciālistu vērtējumā šis rīks nav tehniski piemērots lielas intensitātes pieteikumu apstrādei.

"Drīz būs gatavs labāks, to izziņosim. Arī šeit ievadītos datus izmantosim, ielasīsim, tie nekur nepazudīs," sola Pavļuts.

Vienlaikus viņš piebilst, ka vēl ir jālemj par to, kādas priekšrocības būs tiem, kas paši pieteiksies. Tomēr viņš uzskata, ka savas prioritārās grupas ietvaros tiem, kas piesakās, pēc iespējas jādod priekšroka.

Jau ziņots, ka patlaban vakcīnas pret Covid-19 ir pieejamas tikai ārstniecības iestādēs strādājošajiem, turklāt to vēl nepietiek visiem un tiek gaidītas nākamās piegādes. Pirmdien vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt tie, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

Atbilstoši instrukcijai vienai personai jāievada divas vakcīnu devas. Vakcīnu devas, kas bija paredzētas pirmajai vakcinācijai, patlaban ir jau gandrīz izlietotas. Pirmreizējā vakcinācija atsāksies brīdī, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas, ziņo Veselības ministrija.

Ja līdz 29.janvārim Eiropas Zāļu aģentūra un Eiropas Komisija apstiprinās lietošanai Eiropā "AstraZeneca" un Oksfordas universitātes izstrādātās vakcīnas pret Covid-19, februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devas. Tas ļaus sākt plašāku iedzīvotāju vakcināciju Latvijā.

Saskaņā ar ministrijas informāciju kopumā Latvija līdz šim ir saņēmusi 31 425 vakcīnas devas. Vēl mēneša beigās, nedēļā no 25.janvāra, plānots saņem "Moderna" vakcīnu piegādi - 2400 devas. Nedēļā no 8.februāra plānota 4800 "Moderna" vakcīnu devu piegāde. Vēl 15 600 "Moderna" vakcīnu devas gaidāmas februāra beigās. Par visām minētajām piegādēm vēl nav saņemts gala apstiprinājums no ražotāja.