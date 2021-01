Latvija piešķīrusi patvērumu 13 Baltkrievijas pilsoņiem

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) aģentūra LETA noskaidroja, ka laikā no pagājušā gada līdz šī gada 17.janvārim kopumā bija saņemti 50 patvēruma iesniegumi no Baltkrievijas pilsoņiem. No visiem iesniegumiem tikai viens bija saņemts pirms 2020.gada augusta, kad Baltkrievijā notika prezidenta vēlēšanas.

Līdz šim pieņemti lēmumi 13 personu lietās, piešķirot alternatīvo statusu, savukārt vienas personas lietā pieņemts lēmums pārsūtīt personu uz Poliju atbilstoši Dublinas regulā noteiktajam.

Pārējo 35 personu pieteikumi vēl ir izskatīšanā.

Pēc alternatīvā statusa piešķiršanas personai tiek izsniegta termiņuzturēšanās atļauja uz vienu gadu. Ja gada laikā situācija izcelsmes valstī nav mainījusies, tad, pamatojoties uz personas iesniegumu, tiek izsniegta jauna uzturēšanās atļauja.

9.augustā Baltkrievijā notika valsts prezidenta vēlēšanas. Valsts iestāžu paziņoto vēlēšanu rezultātu nesakritība ar nevalstisko organizāciju veikto aptauju rezultātiem, kā arī neskaitāmie pārkāpumi pirmsvēlēšanu laikā un vēlēšanu dienā, tostarp kandidātu un aktīvistu apcietināšana, iebiedēšana un pret civiliedzīvotājiem vērstā vardarbība, ir izraisījusi plašus Baltkrievijas sabiedrības protestus, iepriekš uzsvērusi Latvijas Ārlietu ministrija.