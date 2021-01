Reisu skaita samazināšanu "Rīgas satiksme" pārrunājusi arī ar domes politiķiem

Par satiksmi un infrastruktūru atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV) atzina, ka uzņēmuma vadība informējusi domi par situāciju un rādījusi datus par pasažieru plūsmu un iespējamiem zaudējumiem pasažieru skaita krituma dēļ.

Ķirsis situāciju raksturoja kā "graujošu". Pasažieru skaits esot samazinājies aptuveni uz pusi.

Ņemot vērā, ka uzņēmumam ir moderna pasažieru uzskaites sistēma, kas signalizē situācijās, ja tiek pārsniegts sabiedriskā transporta pasažieru piepildījums, ir iespēja nekavējoties reaģēt un nosūtīt konkrētajā maršrutā papildus transportu, viņš piebilda.

Tomēr Ķirsis uzsvēra, ka nevar izslēgt situācijas, kad kādā transportlīdzekli neatkarīgi no transportlīdzekļu skaita, kādu ārēju faktoru dēļ, pēkšņi iekāpj vairāk pasažieru.

Viņš pauda, ka pie katrām sabiedriskā transportlīdzekļa durvīm nevar nolikt policistu, kas skaitītu pasažierus un neļautu iekāpt vairāk cilvēkiem. To, iespējams, var izdarīt reģionālajos maršrutos, bet ne Rīgā, kur ir daudz maršrutu un transportlīdzekļu, viņš teica.

Ķirsis ir pārliecināts, ka "Rīgas satiksme" ar ieceri samazināt reisu skaitu patiesībā situāciju uzlabos, jo "paņemot sabiedrisko transportu no maršrutiem un laikiem, kad pasažieru ir mazāk, to var izmantot reisos un maršrutos, kur to ir vairāk".

"Katrā ziņā tukšus vagonus vadāt laikā, kad nav pasažieru ir nepareizi," uzvēra Ķirsis.

Kā ziņots, Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu un izsludinātās ārkārtas situācijas laikā būtiski samazinājies "Rīgas satiksmes" pasažieru skaits, tādēļ samazināts sabiedriskā transporta reisu skaits.

Sociālajos tīklos pēc šī lēmuma parādījušies ieraksti un attēli no sabiedriskā transporta, kur redzams, ka pasažieru transportā ir ļoti daudz un tie atrodas viens otram tuvu blakus. Iedzīvotāji pauž sašutumu, ka vienā personiskajā automašīnā nedrīkst braukt divu mājsaimniecību pārstāvji, bet sabiedriskajā transportā atļauts "kaut 100".

"Rīgas satiksmes" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane skaidroja, ka uzņēmums nepārtraukti monitorē un seko līdzi sabiedriskā transporta piepildījumam un pasažieru plūsmām. Informāciju par salona piepildījumu sniedzot gan sabiedriskā transporta vadītāji, gan lielākajās pieturvietās ir speciāli apmācīti cilvēki, gan tiek pārbaudīti klientu pieteikumi.

Tāpat visi jaunākie “Rīgas satiksmes” transporta līdzekļi ir aprīkoti ar automātiskām pasažieru skaitīšanas sistēmām, tādējādi brīdī, kad transporta līdzekļa salons sasniedz 50% piepildījumu, dispečeri saņem signālu, kas dod iespēju operatīvi reaģēt un norīkot papildus transporta līdzekli.

Pirmās dienas novērojumi liecina, ka atsevišķos maršrutu reisos salona piepildījums ir lielāks nekā vajadzētu būt, tāpēc tur tiks veiktas atbilstošas korekcijas - norīkots lielākas ietilpības transporta līdzeklis vai rezerves transports.

Bartaševiča-Feldmane uzsvēra, ka šāda situācija bijusi tikai atsevišķos reisos, un tā tiks izvērtēta un novērsta.