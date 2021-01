No uzņēmuma telpām nozagtais metināšanas aparāts "SHERMAN MIG200M". (Foto: Valsts policija)

Policija aicina atsaukties aculieciniekus instrumentu zādzībai Liepājā

Vakar, 18. janvārī Valsts policijā tika saņemta informācija par to, ka Liepājā, Rīgas ielā 63/65 (bijušā Liepājas maiznieka teritorijā) no uzņēmuma telpām pazuduši instrumenti. Zādzība notikusi laika posmā no svētdienas pulksten 12:00 līdz pirmdienai pulksten 08:00, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde.