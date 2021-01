Situācija slimnīcās mainās pa stundām. Nemitīgi jālemj par jauniem algoritmiem, kur vest saslimušos, kurā slimnīca ir vietas. Pacienti tiek vesti no Rīgas pat uz Madonu, Gulbeni, arī tālāk. Tas ir liels izaicinājums – smagam pacientam katra minūte ir svarīga – pacientam jāiztur, lai nonāktu slimnīcā.

NMPD vadītāja Liene Cipule stāsta, ka realitāte šobrīd esot atnākusi skumjāka nekā dienestā iepriekš gaidīta. "Viss katru dienu pavadās ar tiem skaitļiem, bet tai pašā laikā tas jau visiem kaut kur krājās, visiem mediķiem krājās, sevišķi tiem, kas slimnīcās, es tiešām nezinu, kā viņi ar to tiek galā," stāsta Cipule.

Slimo vai karantīnā nonāk arī dienesta mediķi, tādēļ no ierindas izkritušos aizstāj esošie, kas likumsakarīgi strādājot vairākas diennaktis pēc kārtas. Traucēta pacientu uzņemšana radot papildu gan fizisku, gan emocionālu spriedzi.

"Mēs nedrīkstam pārpildīt gultas. Mums ir pat situācijas, kad mēs braucam trīs reizes pie viena pacienta un tikai ceturtajā vedam uz slimnīcu," teic NMPD vadītāja.

Viņa turpina: "Tas vārds "šķirot" ir diezgan briesmīgs, es no viņa gribētu atturēties, bet pa lielam tā tas arī ir. "Šķirošanas" uzdevums ir ļoti svarīgs un grūts, tāpēc es augsti vērtēju dienesta mediķus, kas to uzņemas," stāsta Cipule.

Ja iepriekš tika ziņots par vienu laboratoriski apstiprināto jaunā – lipīgākā Covid-19 varianta gadījumu, tad, pēc NMPD vadītājas teiktā, esot skaidrs, ka to ir vairāk.

"Bija jau trīs izsaukumi. Es saprotu, ka mums būs vēl stingrāki lēmumi jāpieņem, vēl lielāka atbildība jāuzņemas," teic Cipule.

Viņa norāda, ka spriedzes dēļ esot ļoti grūti saņemties darbam, jo neredz, kad tas beigsies: "Visu laiku ir nākamais grūtākais uzdevums. Te ir ļoti liela tā komandas nozīme, ka mēs viens otru stutējam. No malas mēs jaunus spēkus nevaram gaidīt – mums ir jātiek galā ar to, kas mums te ir".

Arī par vakcinācijas tempu NMPD vadītājai ir bažas, jo jaunais variants var izplatīties ļoti ātri.

Viņa arī neslēpj satraukumu par to, ka cilvēki joprojām neizprot situācijas nopietnību – veselības aprūpes sistēmas ķēdē viss ir savstarpēji saistīts, jo vairāk gultu ir jāatbrīvo Covid-19 pacientiem, jo vairāk jāierobežo citi pakalpojumi.

"Arī pie tādiem pacientiem mums ir jābrauc, kas nav laicīgi saņēmuši savu plānveida palīdzību. Ja Covid-19 būs trīs uzliesmojuma viļņi, tad pēc tam būs ceturtais un piektais. Tāpēc ir ļoti svarīgi sabiedrībai taupīt mediķus, jo es nezinu, cik ilgi vēl varēsim skriet," norāda Cipule.

Viņai arī skumji par apmelojumiem, kurus saņem sociālajos tīklos. "Saņēmu ierakstu, ka es esmu "feika" pandēmijas karaliene, ka es meloju, esmu nopirkta. Es labprāt to visu nelasītu. Mums mirst cilvēki apkārt, mums ir problēmas, un mēs strīdamies par zivīm… Nezinu, man tas tiešām mulsina, ka mēs esam tādos burbuļos. Es kā dienesta vadītāja to varbūt sakāpinātāk redzu, un es to arī saprotu, ka daudziem dzīve ir pamainījusies attiecībā pret veikalu apmeklējumiem, pret skolu, pret ienākumiem, bet vai tiešām šajā brīdī tik daudz negāciju vajag radīt par kaut kādiem jautājumiem, kuriem ar šo konkrēto krīzi nav nekāda sakara," saka Cipule.

