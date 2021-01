Piektdien straujš Covid-19 gadījumu pieaugums fiksēts Apes un Alūksnes novadā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 326 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3848 cilvēki.

Daugavpilī aizvadītajā dienā reģistrēti 59 jauni saslimušie un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 1008 iedzīvotāji. Liepājā aizvadītajā dienā arī reģistrēts 41 jauns saslimušais un pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits ir palielinājies līdz 291 iedzīvotājam. Rēzeknē reģistrēti 35 jauni inficētie, kopējam 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 506 iedzīvotājiem.

Savukārt ārpus lielākajām pilsētām straujākais inficēto skaita pieaugums reģistrēts Alūksnē, Apē un Ropažos.

Alūksnes un Apes novadā katrā aizvadītajā dienā reģistrēts 31 jauns saslimušais un 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits attiecīgi ir audzis līdz 164 un 77 iedzīvotājiem. Ropažu novadā, kur straujš saslimušo skaita pieaugums tika novērots jau dienu iepriekš, tagad inficēto skaits palielinājies vēl par 28 cilvēkiem, kopējam 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 142 iedzīvotājiem.

Bauskas novadā atklāti 26 jauni inficētie, Preiļu novadā - 21, bet Jūrmalā - 20 jauni inficētie. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3848, Daugavpilī - 1008, Rēzeknē - 506, Jelgavā - 465, Jēkabpilī - 364, Talsu novadā - 300, Liepājā - 291, kā arī Jūrmalā - 277 iedzīvotāji.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 690,3 gadījumi.

34 pašvaldībā šis rādītājs ir augstāks, tostarp 21 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Aknīstes, Engures, Apes, Ropažu un Preiļu novadā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Ilūkstes, Lubānas un Līvānu novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 202 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 173 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 172 ir vecāki par 70 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts 1031 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums un saņemta informācija par 26 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 55 097, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 961, kas ir 1,74% no visiem inficētajiem.

Ceturtdien Latvijā veikti 11 804 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 8,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 26 mirušajiem viens cilvēks bijis 35 līdz 40 gadu vecumā, vēl viens - 55 līdz 60 gadu vecumā, pieci - 60 līdz 70 gadu vecumā, septiņi - 70 līdz 80 gadu vecumā, 11 - 80 līdz 90 gadu vecumā un vēl viens - 95 līdz 100 gadu vecumā.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 13 168 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā ir pieaugusi no 652,7 līdz 690,3 gadījumiem.

Kopš pagājušās diennakts stacionēto Covid-19 pacientu skaits ir sarucis kopumā par 64 pacientiem, līdz ar to kopējais slimnīcās ievietoto ar koronavīrusu sasirgušo skaits nokrities līdz 1087, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 112 Covid-19 pacienti, tostarp arī seši pārvesti.

No visiem stacionētajiem 1005 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 82 ar smagu slimības gaitu, kas ir atkārtots līdz šim augstākais smagā kondīcijā esošu pacientu skaits. Kopš pagājušās diennakts smagā stāvoklī esošo pacientu skaits pieaudzis par vienu pacientu, kamēr ar vidēji smagu slimības gaitu esošo pacientu skaits sarucis par 65.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti kopumā 145 pacienti, tostarp seši pārvesti. Savukārt līdz šim kopumā stacionārus pametuši 4909 ar Covid-19 sasirgušie.