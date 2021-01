Ķiņķēziņu maskas var nebūt drošas

Viņa pastāstīja, ka PTAC pērn daudz darbojās saistībā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. "Esam rūpīgi sekojuši līdzi respiratoriem gan muitā, lai neielaistu iekšā neatbilstošus produktus, gan arī palīdzējuši dažādām valsts institūcijām, kas veic lielos iepirkumus, lai pareizi uzrakstītu tehniskās specifikācijas un iegādātu pēc iespējas labākas kvalitātes produktus atbilstoši prasībām."

Divi svarīgi rādītāji: filtrācija un gaisa caurlaidība

Saistībā ar higiēniskajām sejas maskām centrs mēģina informēt patērētājus un uzņēmumus, lai, ražojot un pērkot maskas, pievērstu uzmanību ne tikai izskatam, bet arī domātu par to, lai maskas nodrošinātu filtrācijas un gaisa caurlaidības prasības.

Ražotājiem būtu jādomā ne tikai par "ķiņķēziņu" zīmējumiem uz maskām, bet arī kvalitāti - filtrāciju un gaisa caurlaidība: lai aizturētu daļu vielu, kā arī lai cilvēkiem būtu viegli elpot.

Šajā jomā PTAC plāno strādāt arī šogad, mudinot ražotājus pārdot kvalitatīvas maskas. "Tā nav obligāta prasība, bet mūsu skatījumā tā būtu svarīga, lai cilvēki uzticētos maskām."

Arī mazajiem ražotājiem jādomā par masku kvalitāti

Būtu labi, ja mazie uzņēmumi arī domātu par masku kvalitāti. "Protams, mēs saprotam, ka mājražotāji, kas ražo pa 1,2,10 maskām, nevar atļauties testus. Zinu, ka Igaunijā testi maksā vairāk par 300 eiro vienam masku modelim. Turklāt mājražotāji pārsvarā nenodrošina vienveidīgu ražošanu. Viņi ņem dažādus audumus.

Mēs negribam veicināt mājražotāju masku ražošanu. Manuprāt, krīzes periods ir pagājis. Šobrīd būtu jādomā par to, lai maska tiešām aizsargātu. Principā tas attiecas uz jebkuru ražotāju. Cilvēkiem vajadzētu saprast, ka maskas neliek tikai tāpēc, ka valdība to liek, bet gan liek tāpēc, lai kaut kāda aizsardzība būtu. Tam, manuprāt, ir svarīga filtrācijas efektivitāte. Ik pa laikam izskan bažas, ka ar masku nevar elpot, tāpēc iespējams novērtēt arī gaisa caurlaidību. Ja ražotāji to darītu, tad, protams, uzticība maskām būtu lielāka. Šobrīd maskas ir dažnedažādas."

Katrs maskas modelis jāpārbauda atsevišķi

Vītoliņas ieskatā nebūtu iespējams, ka vairāki mazie uzņēmumi kooperējas un pārbauda maskas kopā. Tas nav iespējams, jo viņu maskas ir dažādas. "Pat lieliem ražotājiem tā varētu būt problēma, jo testēšanu var attiecināt uz pilnīgi vienādi ražotiem produktiem," viņa teica un piebilda, ka maskām jābūt no viena auduma. Ja vienu masku ražo no melna auduma, bet otru masku ražo no cita veida zaļa auduma, tad jāveic divi testi.

"Protams, daudz lietu var novērtēt pēc zinātniskās literatūras, kur var izlasīt, kādas īpašības kuram audumam piemīt. Tas nav tik vienkārši, kā paņemt mājās esošu audumu un uzšūt. Tad mēs nevaram solīt, ka ir filtrācija vai gaisa caurlaidība."

Arī Latvijā ir vairākas oficiāli pārbaudītas un atzītas maskas

Pēc Vītoliņas teiktā masku testēšana notiek Igaunijā, bet arī Latvijā pieejami vairāku ražotāju atbilstošas maskas. "Ikea" veiklā esot pārbaudītas maskas, kas atbilstot Francijas standartam un līdz ar to mūsu vadlīnijām.

Arī lielajos iepirkumos kāds Latvijas ražotājs nodrošina sejas maskas, kas atbilstošas Francijas standartiem. Šīs maskas gan nevarot iegādāties veikalos, jo tās iepirktas maznodrošināto vajadzībām.

Filtrācijai jābūt vismaz 70%

PTAC šobrīd strādā ar ražotājiem, veicinot, lai maskas būtu ar atbilstošu filtrāciju un gaisa caurlaidību. "Ceram, ka filtrācijas efektivitāti ap 70% viņi varētu sasniegt, un, ja notestētu, tad varētu rādīt kā atbilstošas maskas."

Vītoliņa skaidroja, ka pēc filtrācijas iedala divu veidu maskas - ar 70% vai 90% filtrāciju. "Maskas ar 70% filtrāciju ir tirdzniecībā, vienkārši tās nav pārbaudītas."

Masku valkāšana ir obligāta

Jauns.lv jau vēstīja, ka Covid-19 ierobežošanai valstī noteikta ārkārtējā situācija un sabiedriskās vietās jāvalkā sejas maskas. Noteikts, ka arī bērniem maskas ir obligātas klātienes mācību laikā.