Pavļuts vēl nesteigsies vakcinācijas procesu uzticēt NBS

Pavļuts šovakar žurnālistiem skaidroja, ka ir saņēmis Aizsardzības ministrijas (AM) piedāvājumu, atzīstot, ka labprāt iesaistīs bruņotos spēkus diskusijās par to, kā visveiksmīgāk organizēt vakcinācijas procesa loģistiku, mācoties no NBS pieredzes.

Taču pagaidām lēmums par šī procesa uzticēšanu NBS netiks pieņemts.

"Tikāmies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku (AP), AM un NBS, iezīmējot vairākus sadarbības virzienus. Lai nonāktu pie secinājuma kaut ko uzticēt NBS, liels ceļš vēl ejams," atzina politiķis, piebilstot, ka rīt NBS pievienosies konsultatīvajā sanāksmē ar loģistikas nozares pārstāvjiem.

"Skaidrs, ka armija ar saviem resursiem būtu labs palīgs, bet par to lemsim nākotnē. Šim brīdim svarīgākais, ka NBS gatavi palīdzēt ar padomu un mēs nonāktu pie reāla vakcinācijas plāna," uzsvēra ministrs.

Kā ziņots, aizsardzības resors ir gatavs pats nodrošināt militārpersonu, zemessargu un aizsardzības sistēmā strādājošo civilpersonu vakcinēšanu pret Covid-19, pastāstīja AM runasvīrs Kaspars Galkins.

Aizsardzības resors gatavo pats savu vakcinēšanas plānu, kas tiks īstenots, līdzko vakcīnas būs pieejamas.

Pati vakcinēšana tiks organizēta un īstenota, izmantojot Nacionālo bruņoto spēku (NBS) medicīnas personālu un pārējos neciešamos materiāltehniskos līdzekļus, lai neradītu lieku slodzi civilajai veselības sistēmai, kura ir atbildīga par vakcinēšanas veikšanu.

Par šādu priekšlikumu AM ir informējusi VM, kuras atbildībā patlaban ir vakcīnu iegāde.

Patlaban nav zināms, kad provizoriski aizsardzības sektoram vakcīnas varētu iegādāties, taču LETA jau vēstīja, ka aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) šodien tiksies ar veselības ministru Danielu Pavļutu (AP), lai piedāvātu NBS atbalstu VM, pārņemot vakcinācijas pret Covid-19 loģistiku.

Kā informēja AM, NBS rīcībā ir nepieciešamā ekspertīze un resursi, lai varētu sniegt palīdzību VM un pārņemtu vakcinācijas loģistikas plānošanu un izpildi, kā arī ar šiem jautājumiem saistīto koordināciju.

NBS patlaban ir aptuveni 6600 profesionālā dienesta karavīri un 8200 zemessargi.