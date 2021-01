Vakcinācijas pret Covid-19 plānu vispirms apspriedīs koalīcijā un pēc tam valdībā

Jau ziņots, ka Veselības ministrijas (VM) sagatavotā Covid-19 vakcinācijas stratēģijas ieviešanas plāna izskatīšana valdībā tika atlikta divas reizes. Premjers iepriekš atzina, ka plāna izskatīšana tika atlikta, līdz amatā stāsies jaunais veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Kariņš norādīja, ka sarunās ar jauniecelto ministru premjers pārliecinājies, ka Pavļutam ir labi ierosinājumi plāna uzlabošanai, turklāt valdībā tas varētu tikt izskatīts jaunnedēļ.

Pēc premjera teiktā, plāns vispirms tiks pārrunāts koalīcijas partneru vidū, bet pēc tam tas tiks skatīts nākamnedēļ gaidāmajā valdības sēdē.

"Process, kādā varam plānu pilnveidot, ir iekustināts. Jaunnedēļ varētu būt skaidri lēmumi un virzība," pauda Kariņš, piebilstot, ka patlaban svarīgāka ir gatavība tām vakcīnām, kuras valsts ir pasūtījusi.

Kā vēstīts, laikus neizstrādātais Covid-19 vakcinācijas plāns bija viens no iemesliem, kāpēc Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) nolēma pieprasīt veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) demisiju.

Kariņš otrdien norādīja, ka Ministru kabinets trīs sēdes nepacietīgi gaidīja, kad veselības ministre prezentēs plānu, kas tika publiskots tikai otrdien. Arī Latvijas Ģimenes ārstu asociācija publiski pauda, ka tā par šādu plānu nav bijusi informēta. Premjers atzina, ka ģimenes ārstiem vakcinēšanā ir viena no centrālajām lomām. premjers neredz, ka plāna procesā būtu iesaistītas pašvaldības.

Premjers informēja, ka viņš VM izstrādātā vakcinēšanas pret Covid-19 plāna uzmetumu pirmdienas vakarā saņēma no Valsts prezidenta Egila Levita, savukārt plāna gala variants vēl nebija sagatavots un iesniegts uz otrdienas valdības sēdi, kuras sākums bija plānots plkst.10, bet pēc tam vairākkārt pārlikts.

Kariņš iepriekš piebilda, ka valdība turpinās darboties ar VM izstrādāto vakcinēšanās plānu un nepieciešamības gadījumā to uzlabos. "Tas ir svarīgs plāns, jo parāda, kā iziet no krīzes. Vakcinācija dod iespēju iziet no krīzes," uzsvēra Kariņš. Viņš jau iepriekš atzina, ka vēlas redzēt ātrāku vakcinācijas tempu.

Latvijas vakcinācijas pret Covid-19 plāna īstenošana līdz šim pamatā tikusi saistīta ar "AstraZeneca" vakcīnām, bet galvenās vakcinēšanas jaudas varētu nodrošināt ģimenes ārsti un privātās ārstniecības iestādes.