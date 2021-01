Uzsprāga telefons… metra attālumā no kādas latviešu ģimenes divgadīgā dēla

"Metra attālumā no vietas, kur mans divgadīgais bērns ēda brokastu maizīti, uzsprāga mana vīra "Samsung XCover" mobilais, kas bija uzlikts uz galda un pieslēgts lādēties, ievērojot visus drošības pasākumus. Līdz šim domāju, ka sprāgstošie mobilie ir tikai interneta mīts," vēsta Veinberga.

Varēja būt vēl sliktāk

Sprādziens bijis spēcīgs, ar telefona daļu degšanu uz galda un lamināta grīdas, ar melniem kvēpiem un pamatīgu, kodīgu piedūmojumu. Baterija aizlidoja divus metrus tālāk. "Paldies dievam, ka visas daļas lidoja uz otru pusi no bērna, un labi, ka tas neuzsprāga kādam no mums rokās, pie auss, kabatā vai nakts laikā, kad visi citās istabās guļam," raksta Veinberga.

Pēc pievienotajām fotogrāfijām redzams, ka šāda sprādziena sekas var būt nopietnas. Veinberga brīdina: "Ar šo gribu pateikt – esiet ļoti piesardzīgi, izvērtējiet, kur glabāt telefonus un kur tos lādēt, un izstāstiet arī saviem bērniem, kuri paliek mājās vieni, ko darīt, ja tā gadās. Ar atklātu liesmu degošu, dūmojošu un skaļi sprakšķošu bateriju ir grūti nodzēst. Lādētāju ir grūti izraut no sienas, kad apkārt ap to deg un dūmo. Svilstošu galdu ir grūti apdzēst – tie visi gabali bija tā sakarsuši, ka burtiski iekusa galdā un grīdas laminātā."

Uzņēmums atzinās nespējā

Vienam no mobilo telefonu ražošanas līderiem, Dienvidkorejas koncernam "Samsung" jau ir bijušas pamatīgas nepatikšanas līdzīgas problēmas dēļ – 2017. gadā uzņēmums pēc vairākiem akumulatoru sprādzieniem bija spiests atsaukt aptuveni 2,5 miljonus jaunu "Galaxy Note 7".

Toreiz oficiālā paziņojumā "Samsung Electronics" pauda, ka pie vainas bijuši nekvalitatīvi akumulatori. Tiesa gan, aizdegšanās turpinājās arī pēc citu akumulatoru uzstādīšanas, un kompānija bija spiesta paziņot, ka "uzņemamies atbildību par mūsu nespēju identificēt un pārbaudīt problēmas, kas radās no akumulatoru konstrukcijas un ražošanas".

Pēc tam "Samsung" telefonus šāda veida likstas masveidā nav vajājušas, taču paretam mēdz uzsprāgt arī citu ražotāju telefoni, un pasaulē bijuši pat vairāki gadījumi ar traģiskām sekām. Tomēr jāatzīst, ka mobilo telefonu ēras sākumā šādu gadījumu bija vairāk, kādu laiku aizdegšanās riskam bija pakļauti arī "Sony Ericsson" tālruņi. Tiesa gan, tolaik arī akumulatori bija daudz apjomīgāki.

Sociālajos tīklos var atrast arī aprakstus par gadījumiem, kad telefonu litija baterijas vispirms uzpūšas, bet, turpinot tās lietot, arī aizdegas.

Eksplodē skrejriteņi

Sprāgst ne tikai telefoni. Pērn aprīlī Vecmīlgrāvī uz daudzdzīvokļu nama balkona Melīdas ielā eksplodēja elektriskais skrejritenis, kurš bija pieslēgts lādēšanas režīmā. Kaimiņi notikušo salīdzina ar smagās artilērijas sprādzienu, jo blakus dzīvokļos nodrebējuši logi, bet pašā epicentrā pa gaisu aizlidoja lodžijas rāmis. Toreiz izskanēja, ka īpašnieks pašrocīgi iejaucies rūpnīcas iestatījumos, lai palielinātu braucamrīka ātrumu un jaudu.

Augustā naktī dzīvoklī Jelgavā uzsprāga un aizdegās nule nopirkts elektriskais skrejritenis, turklāt bērnu istabā. "Bija lietots, tā bija jau otrā sezona. Atvedām mājās, pielikām pie lādētāja pusdeviņos vakarā. Pusvienos tas uzsprāga un aizdegās. Liesma no sākuma bija maza, bet bija sprādzieni," "Degpunktā" stāstīja dzīvokļa īpašnieks Juris, kurš kopā ar sievu audzina trīs bērnus, divi ir pusaudži, viens vēl mazulis.

Sprādzienu trokšņu pamodinātie vecāki izrāva bērnus no gultām un izveda pagalmā, Juris apdedzināja rokas un traumēja kājas. Mājoklī dzīvoja arī šinšilla un divi kaķi, glābt izdevās tikai vienu no dzīvniekiem. Liesmas pamatīgi izpostīja dzīvokli, ugunsdzēsēji atbrauca piecu minūšu laikā, lai nodzēstu, vajadzēja stundu.

Iespējamie cēloņi

Tāpat mēdz aizdegties datoru akumulatori, ārzemēs sprāguši arī elektroauto. Papētot tehnisko literatūru, jāsecina, ka pašu akumulatoru kvalitāte nav negadījuma biežākais iemesls, pārsvarā to izraisa nepareiza lietošana un lādēšana.

Biežākie iemesli, kāpēc aizdegas akumulators

­­­* Mehānisks bojājums – pēc telefona nokrišanas zemē vai cita veida trieciena bojāta var būt arī baterija, un pietiek pat ar acīm nemanāmu mikroplaisu, lai normāla darbība būtu traucēta. Tā var izraisīt īssavienojumu starp dažādām baterijas šūnām.

* Litija akumulatora baterijas uzlādēšanas laikā tā visai pamatīgi uzkarst, un, ja ierīcei ir bojāta atdzesēšanas sistēma, temperatūra var pārsniegt normu. Turklāt baterijas defektus var radīt ierīces lietošana ļoti zemā gaisa temperatūrā vai pārāk ātra uzlāde vai izlāde. Tāpēc nevajadzētu lietot neparedzēti lielas jaudas vai neoriģinālus lādētājus, arī lādēšanas kabeļus.

* Ražošanas brāķis – šobrīd neviena no augsto tehnoloģiju kompānijām saviem telefonu akumulatoriem nedod 100% garantiju, ka partijā nevar gadīties brāķēts izstrādājums. Tas saistīts ar sacensību par iespējami plānāku akumulatoru izgatavošanu, kurā vairs nav vietas visu drošības metožu izmantošanai. Turklāt tās produkciju sadārdzinātu.

Ko darīt?

* Iegādājieties tikai pasaulē zināmu un labas reputācijas ražotāju akumulatorus, tad arī brāķa gadījumā būs lielākas cerības saņemt garantijas remontu vai atlīdzību.

* Nepakļaujiet bateriju straujām temperatūras izmaiņām un mehāniskai iedarbībai.

* Nemēģiniet neko izjaukt vai uzlabot, ja vien neesat šīs jomas profesionālis.

* Ja akumulators sācis tecēt vai ir uzpūties, to nekādā gadījumā nedrīkst turpināt lietot. Arī to atvienojot no ierīces, vajadzētu ievērot piesardzību, lai starp kontaktiem nerastos īssavienojums.

* Uzlādēšanai lietojiet tikai oriģinālās ierīces.

* Ja mājās lietojat lielākus sadzīves akumulatorus, noteikti vajadzētu parūpēties, lai telpā, kurā tie atrodas, būtu ļoti laba ventilācija. Dūmu detektori mājokļos tagad ir obligāti pašu drošības labad, bet noderēs arī ugunsdzēšamais aparāts vai speciāla sega liesmu noslāpēšanai.