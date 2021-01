Neadekvāts vīrietis Rīgas ielās uzmācas sievietēm

Ieraksta autore "Kas Jauns Avīzei" atklāj, ka pirmo reizi viņa šo svešinieku satikusi aptuveni pirms gada vēlā vakara stundā Lienes ielā.

Aizbiedē suns

"Es biju izvedusi pastaigā suni, un vīrietis man pielavījās no muguras cieši klāt un monotonā balsī sāka jautāt, vai var ar mani iepazīties. Atbildēju, ka man tas nav interesanti, un sāku iet prom. Viņš man sāka sekot un visu laiku atkārtoja – iepazīsimies, iedod telefonu. Kļuva diezgan bailīgi, suns laikam to sajuta un sāka uz viņu riet. Tad viņš sāka tā kā kaut ko meklēt pa kabatām un paziņoja, ka suni tūlīt nošaus – tad es ļoti ātrā solī devos prom, un viņš, par laimi, vairs nesekoja," stāsta sieviete.

Policija ir informēta

Otro reizi nepatīkamā tikšanās piedzīvota pirms Jaungada Matīsa ielā. Uzmācīgais vīrietis atkal pienācis pavisam tuvu klāt un sācis runāt par iepazīšanos un telefona numuru.

"Es viņu uzreiz pēc balss atpazinu un skaļi uzkliedzu – tu jau gribēji manu suni nošaut. Viņš tā kā sarāvās, bet tad izvilka no kabatas neliela izmēra nazi un sāka to rokā virpināt. Par laimi, tobrīd uz ielas bija vēl cilvēki, tāpēc viņš ātrā solī devās prom. Protams, par šo gadījumu uzrakstīju Valsts policijas e-pastā," teic kundze.

Vīrietis ir apmēram 1,8 metrus garš, runā ļoti monotonā balsī. Sejas vaibstus gan viņa nevar raksturot, jo pirmajā reizē bijis tumšs, bet otrajā uz sejas bijusi maska.

Atsaucas vēl vairākas sievietes

Pēc šī ieraksta "Facebook" gan komentāros, gan privātās vēstulēs atsaukušās vēl vairākas sievietes, kuras piedzīvojušas ļoti līdzīgus gadījumus.

Vienā ierakstā lasāms: "Kaut kādu laiku atpakaļ viņš man piesējās pie "Origo", bet tur, par laimi, bija daudz cilvēku apkārt. Bija vēl viena epizode pēc kāda laika Mežaparkā uz ielas. Krēsloja, bet vēl nebija tumšs, viņš stāvēja pie pieturas, tad ieraudzīja mani un arī pienāca pavisam tuvu ar to pašu – iepazīsimies, telefons, un arī tādā mierīgā, monotonā balsī. Arī kabatā it kā visu laiku kaut ko taustīja, pieņemu, ka to pašu nazi. Man nekādu pašaizsardzības līdzekļu nebija, neviena cilvēka apkārt arī – vienkārši apgriezos un ātri devos prom."

Cita apgalvo: "Man bija līdzīgs gadījums Merķeļa ielā, tikai bez naža." Vēl viena sieviete raksta: "Man pirms laiciņa bija līdzīgs gadījums Dzirciema ielā, un tad dīvainā kārtā tajā pašā dienā tas tips uzradās centrā Brīvības ielā. Iedomājos, mazums, tas ir tas pats, un tad varu palīdzēt, jo man ir foto."

Kā rīkoties

Pēc nokļūšanas drošā attālumā svarīgi uzreiz informēt policiju pa numuru 112. Būtu jācenšas iespējami labi iegaumēt vīrieša apģērba pazīmes – iespējams, nekur tālu nebūs aizgājis, un pēc tām likumsargi var viņu ātri pazīt. Šobrīd tumšajā diennakts laikā uz ielām ir visai daudz policistu, kuri varēs ierasties ātri.

Ja nonākat situācijā, kad esat viens pret vienu, ja iespējams, nevajadzētu izrādīt bailes un atbildēt skaļā, drošā balsī, jo pirmais gadījums parāda, ka uzmācīgais vīrietis tomēr ir visai nepārliecināts par sevi. Vajadzības gadījumā nevajag kautrēties skaļā balsī saukt palīgā.

Ja bieži jāpārvietojas pa ielām tumšajā laikā, der nēsāt līdzi vismaz vienkāršāko pašaizsardzības līdzekli – piparu vai asaru gāzes baloniņu. Tie maksā līdz desmit eiro un ir brīvi nopērkami interneta veikalos.