Vatikāns "legalizē" abortus Covid-19 vakcīnu dēļ

Jau kopš pagājušā gada pavasara, kad publiski izskanēja ziņas, ka Covid-19 vakcīnu izmēģinājumos tiek izmantotas arī abortos iegūto augļu šūnu līnijas katoļu vidē izplatījās karstas diskusijas par šādu vakcīnu izmantošanas morāliskajiem aspektiem. Vakcīnu “morāliskā tīrība” tiek apspriesta arī Latvijas katoļu vidē.

Īsi pirms Jaungada svinībām, kad arī Latvijā sākās vakcinācija, Latvijas katoļu Bīskapu konference izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka “vakcīna pret Covid-19 ir morāliski pieņemama”. Baznīcas mājaslapā katolis.lv bīskapi norāda:

“Latvijas Bīskapu konference ir saņēmusi Ticības mācības kongregācijas “Notu par dažu Covid-19 vakcīnu lietošanas morāliskumu”, kas skaidro, kā ticīgajiem rīkoties attiecībā uz vakcināciju. Notā Ticības mācības kongregācija neizsaka savu viedokli par vakcīnu drošību un efektivitāti, jo tas ir medicīnas pētnieku kompetencē, bet gan par vakcīnas lietošanas morālo aspektu. Kongregācijas uzdevums ir noskaidrot, vai vakcīnu, kas izstrādāta, izmantojot 20. gadsimta 60. gados abortos iegūto augļu šūnu līnijas, izmantošana ir morāliski pieņemama.

Vispirms kongregācija paskaidro, ka, pat ja parasti potēšanās nav obligāts morāls pienākums un tādēļ tā ir brīvprātīga, tomēr pastāv pienākums rūpēties ne tikai par savu veselību, bet arī par sabiedrības labumu. Ja pašreiz nav citu veidu, kā apturēt vai novērst pandēmiju, tad sabiedrības labuma vārdā vakcinācija var tikt ieteikta – īpaši, lai pasargātu tos, kas ir saslimšanas riska grupā.

Otrkārt, runājot par pašu vakcīnu, šaubas rada tas, ka bērnu šūnas tiek izmantotas pētījumos un testos, un vai tā nav līdzdalība aborta grēkā. Cilvēka, kurš potējas, līdzdalība aborta ļaunumā ir “attālināta” un morālais pienākums no tās izvairīties “nav saistošs”, ja atrodamies “nopietnu draudu” priekšā, kā tas ir šajā Covid-19 izplatīšanās, gadījumā. Ražotāji arī neapgalvo, ka ir jānonāvē nedzimušie bērni, lai iegūtu izejmateriālu vakcīnas radīšanai un cilvēku glābšanai. Bērni netika nonāvēti ar domu radīt vakcīnu, bet viņu mirušās miesas tika izmantotas pētījumos. Līdz ar to ir jāņem vērā, ka šajā gadījumā visas par klīniski drošām un efektīvām atzītās vakcīnas var tikt izmantotas drošā pārliecībā, ka šāda rīcība nenozīmēs formālu līdzdalību abortā, no kura tika iegūtas vakcīnu izstrādāšanā izmantotās šūnas. Tas gan nenozīmē, ka vienmēr un jebkuros apstākļos tā jārīkojas.

Ja kādu iepriekšminētie argumenti nepārliecina, tad viņi lai jūtas brīvi sekot savas sirdsapziņas balsij. Tomēr arī viņiem ir jāpieliek visas pūles, lai, izmantojot citus profilaktiskos līdzekļus un atbilstoši uzvedoties, izvairītos kļūt par infekcijas pārnēsātajiem un neapdraudētu līdzcilvēkus, īpaši vājākos”.

Savukārt Latvijas Katoļu laju kluba portālā civitas.lv jau vasaras beigās pārpublicēts katoļu žurnālista un ziņu dienesta “Katoļu pasaules ziņas” dibinātāja Filipa Lolera raksts, kurā nosodīta “angļu bīskapu priekšlaicīgā padošanās vakcīnas pret Covid-19 jautājumā”.

Toties Valensijas (Spānija) katoļu arhibīskaps, kardināls Antonio Kanisaress Covid-19 vakcīnas izstrādi nosaucis par “velnišķīgu darbu”: “Pandēmijas laikā sātans darbojas vakcīnas un zāļu izstrādes procesā (..), jo vakcīnas tapšanā tiek izmantots abortētu augļu šūnas. Tas nav cilvēcīgi un ir nežēlīgi, mēs šai ziņā nevaram slavēt un svētīt mediķu darbu. Mēs esam par cilvēku, nevis pret cilvēku. Vispirms cilvēku nogalina aborta rezultātā, bet pēc tam manipulējot it kā izgatavo dzīvības vakcīnu…,” savu sašutumu izsaka spāņu kardināls.

Covid-19 vakcīnas pretiniekiem savu skaidru nostāju paudis Romas pāvests Francisks. Oficiālajā Vatikāna mājaslapā vaticannews.va teikts, ka vakcīnas pret Covid-19 ir morāli pieņemamas: “Ticības Mācības kongregācija izdeva pāvesta Franciska apstiprinātu dokumentu, kurā tiek skaidrots, ka nav morālu iebildumu pret vakcīnu lietošanu, kas izstrādātas, izmantojot pirms vairākiem gadu desmitiem abortēto augļu šūnu līnijas”.

Arī citviet pasaulē, piemēram, ASV, Kanādā un Lielbritānijā, katoļu augstākā garīdzniecība savus sekotājus iedrošina vakcinēties pret koronavīrusu. Pirms mēneša Kanādas katoļu Baznīcas vadība uz jautājumu: “Vai drīkst saņemt vakcīnu, kas satur cilvēka embriju šūnas?” atbildēja: “Jā, taču ar noteikumu, ja nav citas alternatīvas. Ja uz spēles tiek likta sava un citu cilvēku veselība”.