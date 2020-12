Būveksperti lems par Āgenskalnā pussabrukušā nama nākotni; izvirzīti divi iespējamie scenāriji

Ceturtdien Staķis sasauca Rīgas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēdi, kurā atbildīgo dienestu pārstāvji sniedza informāciju par paveikto Āgenskalnā notikušā sprādziena seku novēršanā un sniegto palīdzību cietušajiem iedzīvotājiem.

Staķis izteica pateicību dienestu pārstāvjiem par operatīvo rīcību, kā arī uzsvēra, ka pašvaldība sniegs visu iespējamo palīdzību ēkas iedzīvotājiem esošās ēkas atjaunošanā vai jaunu dzīvojamo platību piešķiršanā.

Staķis apstiprināja, ka pašvaldībai piederošais dzīvoklis ir atradies sprādzienā sagruvušajā ēkas daļā un tajā dzīvojis Sociālā dienesta klients, ar kuru šodien darbiniekiem izdevies sazināties.

Mērs sacīja, ka ēkā ir deklarēti 23 iedzīvotāji. Dzīvokļu īpašnieki savus nekustamos īpašumus galvenokārt izīrējuši, tādēļ šodien nebijis iespējams noskaidrot patieso iedzīvotāju skaitu, kas dzīvojuši 12 dzīvokļos.

Rīgas Būvvaldes vadītājs Jānis Belkovskis CAK sēdē informēja, ka ēkas tehnisko izpēti varēs sākt nākamnedēļ. Daļa ēkas sprādzienā palikusi neskarta, tāpēc, atbilstoši ekspertu slēdzienam, būs jālemj par ēkas konservāciju vai nojaukšanu.

Sprādzienā cietusī ēka atrodas "Rīgas namu pārvaldnieka" (RNP) apsaimniekošanā. Kā informēja RNP pārstāvji, tiklīdz ugunsdzēsēji beigs darbu, tā uzņēmums nodrošinās ēkas iežogošanu un apsardzi. Teritorijas sakopšanu veiks RNP un Satiksmes departaments.

Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Vitālijs Reinbahs informēja, ka iedzīvotājiem iespējams ierobežoto sprādziena vietu apiet caur parku, savukārt sabiedriskais transports novirzīts pa apvedceļiem, jo slēgta transporta kustība Melnsila ielā, posmā no Kapseļu ielas līdz Nometņu ielai. Iedzīvotāji par izmaiņām maršrutos plašāku informāciju var iegūt mājaslapā "rigassatiksme.lv" vai "Rīgas satiksmes" sociālo tīklu kontos.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) priekšnieks Juris Lūkass norādīja, ka bez pajumtes palikušajiem iedzīvotājiem piedāvāta iespēja uzturēties pašvaldības viesnīcā, bet viņi no šīs iespējas atteikušies un nogādāti pie tuviniekiem. Tāpat izmitināšana viesnīcās būs pieejama tiem, kuri pašlaik hospitalizēti, pēc tam, kad tiks izrakstīti no ārstniecības iestādes. Iespēju robežās arī iedzīvotājiem no dzīvokļiem iznestas nepieciešamās mantas. RPP turpina dežurēt notikuma vietā, nodrošinot teritorijas ierobežošanu, sacīja Staķis.

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte uzsvēra, ka cietušie iedzīvotāji aicināti saņemt atbalstu Sociālajā dienestā. Ja cietušajiem pašlaik ir nepieciešama kāda palīdzība, piemēram, apģērbs, pārtikas pakas, dokumentu atjaunošana, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts, viņi tiek aicināti rakstīt uz e-pastu "lita.brice@riga.lv" vai zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80 005 055.

CAK sēdē Mājokļu un vides departamenta pārstāve Inga Gulbe informēja, ka iedzīvotājiem būs iespēja saņemt telpas dzīvošanai vai pabalstu mājokļa atjaunošanai, ja tāda būs iespējama. Lai saņemtu šādu palīdzību, sprādzienā cietušie dzīvojamo telpu īrnieki un īpašnieki aicināti vērsties ar iesniegumu Mājokļu un vides departamentā.

Cietušajām personām ir tiesības saņemt neatliekamu pašvaldības palīdzību, izīrējot pagaidu dzīvojamo telpu. Kā pagaidu dzīvojamā telpa tiek piedāvāta istaba dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā mājā.

Tie dzīvokļu īpašnieki un īrnieki, kuru dzīvojamā telpa tiks atzīta par daļēji vai pilnīgi gājušu bojā un neatjaunojamu, var lūgt pašvaldību izīrēt tai piederošu dzīvokli. Iesniegumu var iesniegt Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, pirmajā stāvā, kur novietota vēstuļu kastīte, vai vēršoties jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Kā vēstīts, naktī uz ceturtdienu pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks trīsstāvu dzīvojamā mājā Rīgā, Melnsila ielā 2. Ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēma plkst.1.22, bet plkst.3.40 degšanu izdevās lokalizēt. Šodien plkst.17.35 ugunsgrēks Rīgā, Āgenskalnā, tika likvidēts un VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Kā novēroja aģentūra LETA, nams ir daļēji norobežots ar sētu.

Ierodoties pussagruvušajā ēkā Melnsila ielas un Ļermontova ielas stūrī, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg daļēji nobrukušā nama otrais un trešais stāvs un jumta konstrukcijas. Tika sākta konstrukciju pārbaude un dzēšanas darbi. Uz vietas strādāja 40 ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot 11 specializētos transportlīdzekļus.

Cilvēki pussagruvušajā ēkā tika meklēti, periodiski organizējot klusuma brīžus, lai varētu sadzirdēt, ja zem drupām palikušie sauc pēc palīdzības. Tieši šādā veidā vienu cilvēku drupās izdevās atrast. Kopumā nelaimē ir cietuši seši cilvēki, viens gājis bojā, bet piecas personas no ēkas evakuētas.

Policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu. VUGD sākotnēji pieļauj, ka sprādzienu izraisījusi gāzes noplūde.