Epidemiologi aicina ievērot stingru pašizolāciju pēc atgriešanās no divām valstīm

SPKC atgādina, ka pašizolācija nozīmē nodrošināt uzturēšanos dzīvesvietā. Šajā laikā nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku.

Tāpat ieceļojušajiem ir jāizvairās no tuva kontakta ar cilvēkiem un desmit dienas ir jānovēro savs veselības stāvoklis, kas paredz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru un, ja situācija kļūst kritiska, jāzvana uz 113. Tāpat ir jāmazgā un jādezinficē rokas un jāizvairās no virsmu aizskaršanas publiskajās telpās, piemēram, durvju rokturus un lifta pogas.

SPKC norada, ka tie, kas atgriezušies no Apvienotās Karalistes un DĀR, drīkst doties pastaigās dabā, ja tiek ievērota divu metru distance no cilvēkiem, un jāizvairās no vietām, kur pulcējas cilvēki, piemēram, veikaliem.

Tāpat nevajadzētu uzņemt ciemiņus un neizmantot sabiedrisko transportu. SPKC uzsver, ka pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei vajadzētu izmantot piegādi mājās, izvairoties no kontakta ar piegādātāju, vai lūgt pārtiku iegādāties tuviniekiem, atstājot iepirkumus pie durvīm. Savukārt, ja nav citu risinājumu, uzliekot sejas masku un ievērojot divu metru distanci starp veikala un aptiekas apmeklētājiem un darbiniekiem, veikalu un aptieku apmeklēt laikā, kad tajā ir vismazāk cilvēku, kā arī stingri ievērot higiēnu.

SPKC atzīmē, ka, veicot Covid-19 testu pašizolācijas devītajā dienā un saņemot testa negatīvo rezultātu, pašizolāciju var droši pārtraukt desmitajā dienā.

SPKC arī atgādina, ka iedzīvotājiem ir paplašinātas iespējas veikt valsts apmaksātu testu uz Covid-19, ja cilvēkam ir saslimšanas pazīmes - akūtas elpceļu infekcijas pazīmes, paaugstināta temperatūra, ožas traucējumi, garšas izjūtas zudums un citas pazīmes. Šajā laikā iedzīvotājiem Covid-19 analīzes būs iespējams nodot arī bez ārsta nosūtījuma, tai skaitā personām, kuras atbrauca no Lielbritānijas un DĀR.

Covid-19 analīžu nodošanas punktu darba laiks Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienās atrodams Nacionālā veselības dienesta tīmekļvietnē, sekojot saitei "ieej.lv/2V9NL".