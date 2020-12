Policijas darbiniekiem svētku nebūs, jauno ierobežojumu kontrolei piesaistīs arī armiju

Viņš skaidroja, ka policija joprojām pieķer daudzas personas, kas neievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Īpaši daudz pārkāpēju konstatēts aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās.

Jauno ierobežojumu kontrolei Valsts policija plāno piesaistīt visus iespējamos resursus sadarbībā ar pašvaldību policijām, NBS un Valsts robežsardzi.

"Valsts policijā strādājošajiem svētku nebūs, jo darbinieki tiek atsaukti no atvaļinājumiem," piebilda Ruks.

Valsts policijas priekšnieks skaidroja, ka ierobežojumu kontrolei piesaistīts vairākus simtus bruņoto spēku pārstāvju, pamatā tie būšot Zemessardzes spēki. Patlaban Valsts policija vēl nodarbojas ar plānošanu sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām, un šis darbs trešdien turpināsies.

Ruks solīja, ka policija katru gadījumu vērtēs atsevišķi un uzreiz necentīsies cilvēkus sodīt. Ja cilvēks spēs paskaidrot saprotamu iemeslu, kāpēc atrodas uz ielas, un nebūs devies izklaidēs, "tad nebūs tā, ka uzreiz piemēros sodu ikvienam, ko ieraudzīs uz ielas."

"Šie ierobežojumi nav, lai nopelnītu uz valsts rēķina. Tas ir vispārējā labuma un drošības labā," uzsvēra Ruks.

Jau ziņots, ka valdība otrdien konceptuāli ir vienojusies, ka Jaungada svētku un pareizticīgo Ziemassvētku laikā varētu ierobežot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas un noteikt komandantstundu. Gala lēmums tiks pieņemts trešdien, 30.decembrī.

Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7.februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par komandantstundu, ko valdība sauc par "brīvdienu mājsēdi".

Visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no 30.decembra līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, informē Valsts kancelejā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) otrdien preses konferencē informēja, ka "brīvdienu mājsēde" tiks ieviesta ar mērķi, lai vēl vairāk samazinātu cilvēku iespējas kontaktēties.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.