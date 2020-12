No salūta priekiem līdz traģēdijai viens blīkšķis

Atgādinām, ka pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecība ir atļauta tikai specializētajos veikalos pie tirgotājiem, kuri ieguvuši atļauju veikt šādu komercdarbību. Vienkāršākos jeb pirmās un otrās grupas pirotehnikas līdzekļus atļauts iegādāties no 16 gadu vecuma; sākot ar trešās grupas izstrādājumiem – no 18 gadiem.

Ko šobrīd var nopirkt veikalos?

Vislētāk maksā petardes, kas domātas neliela trokšņa radīšanai. Kaut arī to jauda ir maza, tomēr par pilnīgi nevainīgu šo pirotehnikas veidu uzskatīt nevar – nemākulīgi rīkojoties, var nopietni savainot pirkstus.

Daudz efektīgākas jau ir tā sauktās strūklakas – to darbība reāli arī pēc tādas izskatās. Dzirksteļu augstums atkarībā no iepakojuma lieluma var būt no trīs līdz 15 metriem, darbības ilgums – no vienas līdz trim minūtēm. Ir arī cits to veids, kas atgādina ūdenskritumu.

Nākamās minamas atsevišķās raķetes. Parasti tās ir piestiprinātas pie kociņa, kas pirms palaišanas ievietojamas zemē iespraustā caurulē vai ir citādi nekustīgi nostiprinātas. Lētākās raķetītes nopērkamas pat par pāris eiro, bet dārgāko cena var sniegties līdz pat desmit eiro un vairāk. Viss atkarīgs no lieluma un sarežģītības pakāpes, jo tās var būt ar skaņu vai izpletni, kas to ilgāk notur gaisā. Šos izstrādājumus drīkst iegādāties no 16 gadu vecuma.

Nopērkami ir arī vēl citi sīki pirotehnikas izstrādājumi, taču jāatceras, ka, nepareizi rīkojoties, bīstams var būt jebkurš no tiem.

Īstam salūtam tuvākas izjūtas var panākt, izmantojot pirotehniķu žargonā sauktās trubas ar bumbām. Tas ir speciāls apaļš lādiņš ar degli, kuram gaisā uzsprāgstot arī rodas lielās ugunīgās lodes. To izmēru nosaka collās, un veikalos var nopirkt līdz četrām (apmēram septiņi centimetri) collām lielas bumbas. Salīdzinājumam – specializētās pirotehnikas firmas strādā ar bumbām, kuru diametrs sasniedz 40 centimetrus un vairāk. Izšautās bumbas uzsprāgst lielā augstumā, un tās parasti izmanto lielajos svētku salūtos.

Pircējs, kurš vēlas sarīkot jau kaut ko līdzīgu nelielam salūtam, var iegādāties tā sauktās baterijas. Faktiski tās ir kastītes, kurās kopā ir saliktas iepriekš pieminētās trubas; baterija ir iedarbināma, vienkārši aizdedzinot degli. Tās var būt visai lielas, un ir iespējas sarīkot piemājas salūtu, iztērējot arī pāris tūkstošus eiro.

Ko vajadzētu ievērot?

1.

Pirotehnikas izstrādājumi pirms to lietošanas noteikti jāglabā bērniem nepieejamās vietās un pēc iespējas tālāk no dažādām sildierīcēm.

2.

Pirms kaut ko lietot, uzmanīgi izlasiet instrukciju. Nekautrējieties arī lūgt padomu veikala pārdevējam. Ja iespējams, iepērcieties tikai specializētajos veikalos. Kaut arī 90% no pasaules pirotehnikas tirgus aizpilda Ķīnas ražojumi, arī to vidū gadās viltojumi, kuri var uzsprāgt uzreiz pēc aizdedzināšanas.

3.

Nevienu pirotehnikas līdzekli, pat vismazāko un nekaitīgāko, nekādā gadījumā nedrīkst lietot telpās. Pat tad, ja jums neizdosies izdedzināt caurumu paklājā, nepatīkamā smaka par izpriecām atgādinās vēl ilgi. Būtībā arī brīnumsvecīte ir mazs pirotehnikas izstrādājums, jo, tai degot, karstums ir pamatīgs.

4.

Nekādā gadījumā nedrīkst pirotehnikas izstrādājumus ar aizdedzinātu degli turēt rokās. Petardes sprādziens var sabojāt pirkstus, taču jau vismazākā bumba var radīt nopietnus ievainojumus.

5.

Jebkurš pirotehnikas izstrādājums pirms degļa aizdedzināšanas jānovieto uz līdzenas un cietas virsmas. Izņēmums ir raķetes, kuras jānovieto vertikāli, stingri nofiksējot piestiprināto kociņu, reizē piedodot tam arī vēlamo šaušanas virzienu. Uz daudzdzīvokļu namu lodžijām nevajadzētu eksperimentēt.

6.

Pēc jebkura pirotehnikas izstrādājuma degļa aizdedzināšanas jāatkāpjas drošā attālumā – par tādu tiek uzskatīti apmēram 15 metri – starp citu, tā jūs arī labāk varēsiet redzēt rezultātu.

7.

Ja pēc degļa izdegšanas tomēr nekas nenotiek, ir jānogaida vismaz 15 minūtes, un tikai tad ejiet pārbaudīt. Ja izrādās, ka tas bijis ar defektu, nesprāgušo izstrādājumu aizdedzināt par katru cenu ar pašizgudrotām metodēm tomēr nevajadzētu, jo tas var sasprāgt jums rokās. Labāk pēc svētkiem to aiznest tirgotājam un saņemt atpakaļ naudu.

Īpašs stāsts ir tā sauktās ķīniešu laternas, kas ir pie stieplēm piestiprināta zīdpapīra bumba, kuru gaisā paceļ ar sausā spirta degšanu sasildīts gaiss. Ugunsdzēsēji un dabas sargi ne reizi vien uzstājuši, ka tās ir jāaizliedz, un labāk būtu to ņemt vērā.