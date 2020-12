Ilustratīvs foto (Foto: unsplash.com)

Vardarbīgs vīrietis Dubeņos ar iepriekš noslēptu nazi centies sadurt policistu

25.decembrī ap pulksten 19.00 Valsts policijā saņemta informācija par to, ka Dubeņos kādā īpašumā notiek ģimenes konflikts. Notikuma vietā noskaidrots, ka starp vīru un sievu ir izcēlies konflikts. Kaimiņi paspēja brīdināt policistus par to, ka vīrietim ir nazis un viņš ar to draudējis ne tikai sievai, bet arī kaimiņiem.