Slimnīcu vadītāji Latvijas tautu lūdz: svētkos palieciet mājās

Ņemot vērā šī brīža inficēšanās ar Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu valstī, ir nepieciešama kopīga rīcība, kas ierobežotu straujo infekcijas izplatību, uzsver biedrībā. Lai pēcsvētku periods nepārsteigtu ar vēl kritiskākiem statistikas rezultātiem, mediķi lūdz sabiedrību svētkus pavadīt savās mājsaimniecībās.

LSB vadītājs Jevgēņijs Kalējs aicināja būt atbildīgiem un svinēt svētkus mājās, norādot, ka situācija ar Covid-19 saslimšanu Latvijā joprojām pasliktinās, tādēļ ikkatra Latvijas iedzīvotāja iesaiste infekcijas izplatības ierobežošanā ir ļoti nozīmīga.

"Sevis un visas sabiedrības labā svētku laiku šogad aicinām pavadīt, izvairoties no drūzmas un esot kopā tikai ar pašiem tuvākajiem savās mājsaimniecībās," pauda biedrības vadītājs, piebilstot, ka šis gads tiešām ir bijis ārkārtīgi grūts visiem, tāpēc viņš aicina "nededzināt" šo nepārtraukto Covid-19 pandēmijas ugunsgrēku.

"Šajā svētku laikā jāpaliek mājās un nav jāriskē ar turpmāku infekcijas izplatīšanos. Turklāt arī citu elpceļu infekciju skaita pieaugums ir tieši ziemas mēnešos, tādēļ pulcēšanās Ziemassvētku laikā to var tikai saasināt," uzskata Kalējs.

Arī Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs un LSB valdes loceklis Uģis Muskovs lūdz cilvēkus būt saprotošiem un atbalstošiem arī pret mediķiem, kuri pašaizliedzīgi strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos.

Viņš skaidroja, ka mediķi ir pirmās ierindas darbinieki, kuriem jārūpējas ne tikai par savas drošības ievērošanu un daudzām blakus lietam, bet arī jāpasargā iedzīvotāji no iespējamajiem infekcijas avotiem.

"Ārsti, neskatoties uz veselības aprūpes pārslodzi, dara visu iespējamo, lai palīdzētu Covid-19 saslimušajiem pacientiem. Tāpēc valstī noteikto piesardzības pasākumu ievērošana Ziemassvētkos būs lielākā un sirsnīgākā dāvana Latvijas mediķiem. Šoreiz to sarūpēt ir vieglāk nekā jebkad - tikai jāpaliek mājās," akcentēja Muskovs.

Kalējs piedāvāja svētku kopābūšanas sajūtu ar radiniekiem un draugiem radīt radoši, un izmantot, piemēram, tehnoloģiju sniegtās iespējas, sazvanoties attālināti.

Arī Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs minēja, ka atteikšanās no ierastajiem svētkiem ir nepatīkama, jo tā mūs šķir no cilvēkiem, taču šāda rīcība palēninās infekcijas izplatību un var glābt dzīvības.

Viņš uzsvēra, ka Covid-19 nešķiro un var skart ikvienu no mums, tādēļ svarīgi būt saprātīgiem un atbildīgiem, lai cits citu pasargātu. "Šis ir laiks, kad apstāties, atskatīties uz pārdzīvoto - būt pateicīgiem par to, kas mums ir un to, ka esam veseli. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir ievērot noteiktos drošības pasākumus un mazināt kopējo saslimstību, lai attālinātu veselības aprūpes sistēmu no situācijas, kurā mediķiem uzliktā nasta var kļūt par smagu," atgādināja Širovs.

Jau ziņots, ka arī uz svētku periodu spēkā saglabājas valstī noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, kas tostarp aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā.

Savukārt, ja nepieciešams nodrošināt personas aprūpi vai ja persona mājsaimniecībā dzīvo viena, pieļaujami apmeklējumi, bet ne vairāk kā divu mājsaimniecību ietvaros. Tāpat izņēmums attiecināms uz bērēm ārtelpās un kristību ceremonijām neatliekamos gadījumos, kad atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) iepriekš žurnālistiem pavēstīja, ka Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšana iekštelpās šogad ir atļauta vienas mājsaimniecības ietvaros.

Ministre atklāja, ka sākotnēji bija plānots Ziemassvētkos noteikt izņēmumu un ļaut cilvēkiem svinēt arī vairāk nekā vienas mājsaimniecības ietvaros, bet, redzot pēdējo dienu Covid-19 rādītājus, tika nolemts šādu iespēju nedot.

"Mēs varam savus tuvākos satikt ārā, bet svētki plašākā lokā šogad izpaliek," pauda Viņķele, piebilstot, ka tas tiek darīts veselības un cilvēku dzīvības vārdā.

Līdz ar to Veselības ministrijā aicināja, gadījumā, ja plānots tuviniekiem svētkos nodot paciņu vai dāvanu to var darīt, uz īsu brīdi tiekoties ārpus telpām - pagalmā vai pastaigas laikā un ievērojot "2+2" principu. Tomēr būtu jāņem vērā, ka arī ārā šobrīd nedrīkst rīkot pasākumus un pulcēties draugu vai vairāku ģimeņu lokā. Tā vietā ministrijā iesaka sazvanīties, ieplānot video zvanu kopā vairākām ģimenēm un draugiem.

Ministrijā piekodināja, ka arī svētku periodā nedrīkstēs rīkot, piemēram, piknikus ar vairāku mājsaimniecību locekļu pulcēšanos vai citus līdzīgus ārtelpu pasākumus.