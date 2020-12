Policistiem izdodas pierādīt, ka bankas kontos esoša nauda iegūta noziedzīgā veidā

VP pabeigusi izmeklēšanu materiālos par mantas atzīšanu par noziedzīgu. Šobrīd vienā gadījumā Kurzemes rajona tiesa lēma atgriezt naudu, proti, 95 tūkstošus eiro Norvēģijas pilsonim, taču otrā gadījumā tiesa lēma 121 515,37 eiro ieskaitīt Latvijas budžetā. Noziedzīgi iegūtas naudas konstatēšana izdevās pateicoties sadarbībai ar Finanšu izlūkošanas dienestu.

VP pārstāve Madara Šeršņova informē, ka pirmajā gadījumā VP amatpersonas saņēma informāciju par to, ka Norvēģijā tika uzsākts kriminālprocess par krāpšanu, kā rezultātā Norvēģijas pilsonis zaudēja lielu naudas summu.

Noskaidrots, ka izkrāptā nauda tika skaitīta caur Lielbritānijā reģistrētu maksājuma iestādi, kurai konts atvērts Latvijas kredītiestādē, kas bija paredzēta Lielbritānijā reģistrētam uzņēmumam, kam deklarētais darbības veids ir kriptovalūtas tirdzniecība. Nauda tika iesaldēta un Kurzemes rajona tiesa, pamatojoties uz Norvēģijas pilsoņa iesniegumu, nolēma naudu ieskaitīt atpakaļ viņa kontā.

Otrajā gadījumā, veicot izmeklēšanu citā kriminālprocesā, tika pamanītas aizdomīgas darbības kāda uzņēmuma kontā – ar vairākiem pārskaitījumiem kontā parādījās lielas naudas summas, kopumā 121 515, 37 eiro. Uzņēmuma pārstāvis ticami nevarēja izskaidrot to, kā nauda radusies – tika izteiktas dažādas versijas, taču izmeklēšanā pierādījās, ka neviena no tām nebija patiesa. Arī šajā gadījumā pierādījumu pietika, lai naudu atzītu par noziedzīgi iegūtu un Kurzemes rajona tiesa pieņēma lēmumu to ieskaitīt Latvijas valsts budžetā.