Arī Valkā aizliedz Covid-19 noliedzēju sapulci. Uz to bija plānojuši ierasties arī protestētāji no Igaunijas

Tāpat kā Rīgas dome, arī Valkas novada pašvaldība aizliedza rīkot protesta pasākumu, to pamatojot nevis ar vārda brīvības iegrožošanu, bet gan rūpēm par sabiedrības veselību.

Valkas novada mērs Vents Armands Krauklis informē:

“16. decembra Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisijā tika izskatīts biedrības “Sabiedriskie Satversmes Sargi” iesniegums par publiska pasākuma – tautas sapulces rīkošanu. Komisijas sēdē tika nolemts šo sapulci neatļaut rīkot, atsaucoties uz likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 15.1 panta 2. daļu, kas nosaka, ka pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu aizliegt pasākuma norisi, ja tiek konstatēts, ka tā rīkošana apdraudēs sabiedrības drošību. Šajā gadījumā arī sabiedrības veselība ir uzskatāma par sabiedrības drošību.

Pirms komisijas sēdes organizatori minēja, ka pasākuma dalībnieki ierastos no vairākām pašvaldībām, tai skaitā no Igaunijas Republikas. Valka kā pasākuma norises vieta bija izvēlēta, lai pēc iespējas vairāk veicinātu līdzīgu domājošu pārstāvju ierašanos no Igaunijas. Jāpiemin, ka paši pasākuma organizatori ir no Rīgas, kas ir viens no lielākajiem Covid-19 izplatības epicentriem Latvijā.

Izvērtējot riskus, Valkas sabiedrības veselībai un ņemot vērā, ka šī brīža epidemioloģiskā situācija valstī ir tuvu kritiskai, kā arī valdības nostāju pēc iespējas vairāk samazināt iedzīvotāju migrāciju, Valkas novada domes Sapulču, gājienu un piketu komisija nolēma šādu pasākumu aizliegt, lai netiktu veicināta iedzīvotāju ierašanās Valkā no citām pašvaldībām, kur epidemioloģiskā situācija ir daudz sliktāka”.

Valkas laikraksts “Ziemeļlatvija” raksta, ka “Satversmes sargu” sapulce-pikets, lai “pievērstu uzmanību Covid-19 graujošai ietekmei uz tautsaimniecību un mājsaimniecībām” sestdien, 19.decembrī, bija paredzēts no pulksten 12.00 līdz 16.00 Valkas/Valgas kopējā centrā.

Pasākuma rīkotāji gan vērsās tiesā un tagad tā vērtēs pašvaldības noteikto aizliegumu sestdien Valkā rīkot piketu pret Covid-19 ierobežojumiem, aģentūru LETA informēja tiesneša palīgs Jānis Sokolovskis.

Viņš norādīja, ka Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā ir ierosināta lieta par biedrības "Sabiedriskie Satversmes sargi" sūdzību par Valkas novada pašvaldības lēmumu aizliegt sestdien Valkā rīkot piketu.

Vents Armands Krauklis savā uzrunā pauda satraukumu, ka viņam nebija radusies pārliecība, ka pasākumā ievēros valstī noteiktos ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus: piedalīties ne vairāk kā 25 dalībniekiem, neaicināt piedalīties lielu skaitu iedzīvotāju un tā tālāk. Viņš uzsvēra, ka tos, kuri neievēros noteikumus, administratīvi sodīs. Uzsverot, ka arī pašvaldību neapmierina vairāki ierobežojumu nosacījumi, viņš tomēr aicināja nepulcēties “tautas sapulcē”, jo šis nav brīdis, kad būtu jāpulcējas lielam skaitam cilvēku, nezinot, vai viņi nav Covid-19 pārnēsātāji. Tāpat, lai neapdraudētu savu veselību, novada mērs aicināja cilvēkus arī nebūt ziņkārīgiem un neiet vērot, vai tad kāds 19. decembrī nepulcējas pilsētas centrālajā laukumā.

Jauns.lv jau rakstīja, ka šonedēļ arī Rīgas dome aizliedza svētdien, 20. decembrī, organizācijas “Tautas varas fronte” pieteiktā pasākuma rīkošanu pret Covid-19 ierobežojumiem. Savukārt pagājušās nedēļas nogalē notika atļautās “tautas sapulces” pret Covid-19 ierobežojumiem Rīgas centrā ar neskaitāmiem epidemioloģiskās drošības pasākumu un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem no mītiņotāju puses. Pāris dienas pēc šiem mītiņiem Latvijā strauji kāpa ar Covid-19 inficēto skaits – pārsniedzot 1000 gadījumu dienā atzīmi un valdība lēma par vēl striktākiem pandēmijas ierobežošanas pasākumiem.