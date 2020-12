Partija "KPV LV" nolēmusi mainīt nosaukumu

Biedri akceptēja organizācijas statūtu grozījumus, tajos iekļaujot jauno nosaukumu.

Balsošanai kopā bija piedāvāti septiņi varianti partijas nosaukumam, tajā skaitā pašreizējā nosaukuma saglabāšana, kā arī "Bezcerīgie", kas gan guva vien niecīgu atbalstu.

Kā ziņots, partijas "KPV LV" arī otrajā, sākotnēji par konkurējošu dēvētajā, biedru ārkārtas sapulcē šodien tika izteikta neuzticība pašreizējai, Zakatistova vadītājai valdei. Par neuzticības izteikšanu valdei nobalsoja 126 biedri, bet pret bija 56. Šodienas biedru sapulci sasauca pati Zakatistova vadītā valde.

Vienlaikus sapulcē arī ievēlēta jauna "KPV LV" valde. Citu biedru organizētajā biedru sapulcē 6.decembrī, kuru Zakatistova vadītā valde nodēvēja par reiderisma mēģinājumu, arī tika ievēlēta jauna valde, no kuras trīs locekļi tika pie amatiem arī sestdien apstiprinātajā valdē. Pašlaik vēl nav zināms, kā atrisināsies situācija ar divu valžu ievēlēšanu ar atšķirīgu sastāvu.

Abās sapulcēs par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers, tāpat šodien jaunajā valdē ievēlēti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.

Ņemot vērā nodoto balsu sadalījumu, nav gan izslēgtas diskusijas, vai par atsevišķiem no ievēlētajiem valdes locekļiem ir nodots pietiekams balsu skaits, lai viņus uzskatītu par ievēlētiem.

Šodien notika arī balsojums par Zakatistova izslēgšanu no partijas, kurā par to balsoja 95 biedri, bet pret 94, pavēstīja balsošanas platformas "lemejs.lv" pārstāve. Lai gan vēlāk radās neskaidrība, vai lēmumam pieticis balsu, Zakatistovs aģentūrai LETA apstiprināja, ka lēmums nozīmē, ka viņš ir izslēgts no partijas.

Zakatistovs paziņojis par atkāpšanos no "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un izstājas no frakcijas.

Jau ziņots, ka UR ir saņēmis 6.decembra sapulces lēmumus un iestādei būs jālemj, vai tos reģistrēt vai nereģistrēt kā spēkā esošus. UR gan arī norāda, ka, ja pusēm atšķiras viedokļi par izveidojušās situācijas faktiskajiem apstākļiem, to ir iespējams risināt tiesā bez iestādes starpniecības.