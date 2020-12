Vecāku pabalstu turpinās izmaksāt, ja ārkārtējās situācijas dēļ vecāks nevarēs atgriezties darbā

Plānotie grozījumi noteic, ka persona, kurai piešķirtais vecāku pabalsta periods beidzas ārkārtējās situācijas laikā un kura šo apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, var pieprasīt piešķirtā vecāku pabalsta izmaksu pēc tam, kad bērns sasniedzis viena gada vai pusotra gada vecumu.

Pabalstu varēs turpināt izmaksāt par periodu no šī gada 9.novembra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz ārkārtējās situācijas beigām. Par šo periodu pabalsts tiks izmaksāts iepriekš piešķirtā apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī, paredz likumprojekts.

Vecāku pabalstu neizmaksās, ja persona veiks saimniecisko darbību un gūs ienākumus vai tai būs piešķirts dīkstāves pabalsts, teikts likumprojekta anotācijā.

Deputāti šodien arī atbalstīja izmaiņas likumā, paredzot, ka slimības palīdzības pabalstu par bērnu pieskatīšanu ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ no nākamā gada 1.janvāra varēs pieprasīt atkārtoti. Grozījumi paredz, ka laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam likumā noteiktam personu lokam būs tiesības uz šādu pabalstu, tostarp gadījumā, ja bērns vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) ar Covid-19 saistītu apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt bērnudārzu vai mācības skolā notiek attālināti un vecākam nav iespējas strādāt attālināti, norādīja komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.

Kā norāda Saeimā, patlaban ir ieviests vienreizējs slimības palīdzības pabalsts par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātajai personai ir tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no šī gada 30.novembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam. Plānots, ka nākamgad slimības palīdzības pabalstu par bērna pieskatīšanu varēs pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.jūlijam, un to izmaksās par iepriekšējo mēnesi vai noslēgto periodu. Pabalsta pieprasīšanai tāpat kā līdz šim būs nepieciešams iesniegt noteiktus dokumentus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, noteikts likumprojektā.

Paredzēts, ka izmaiņas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Deputāti galīgajā lasījumā grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” skatīs Saeimas ārkārtas sēdē 10.decembrī, informēja deputāts Skride.