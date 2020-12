Fotogrāfija uzņemta 16. martā, pandēmijas sākumā. Grenctāles robežkontroles punkts. (Foto: LETA)

Zemessargi atkal dosies palīgā sargāt valsts robežu

Sabiedrība Kārlis

Seržants Jauns.lv

Sākot no 7. decembra Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sniegs atbalstu Valsts robežsardzei, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā. Tas tiks darīts pildot Ministra kabineta šonedēļ pieņemto lēmumu, par to, ka Valsts robežsardze sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts policiju, no 7. decembra pastiprināti sāk uzraudzīt, vai Latvijā ieceļojošas personas godprātīgi pilda noteikto pienākumu - apliecinājuma anketu personu informācijas sistēmā "covidpass.lv" iesniegšanu.