Vizieri atzīti par nedrošiem. Vai tos joprojām drīkstēs lietot?

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja Jauns.lv norādīja uz valdības noteikumiem, kas paredz obligātu sejas masku lietošanu. Turklāt otrdien valdībā lemtais paplašina sejas masku lietošanu.

Cilvēki drīkst lietot arī sejas aizsegus jeb vizierus, taču tad tie jānēsā kopā ar sejas maskām. "Vizieris neaizvieto masku, jo princips ir tāds, ka vizieris ir priekšā pusei sejas vai pilnai sejai, bet elpojot, runājot un klepojot tie gaisa pilieni, kas nāk no cilvēka mutes, izdalās telpā pa viziera malām, jo tās ir atvērtas.

Maskas princips ir tāds, ka visi šie pilieni savācas maskā un neizplatās pa visu plašo telpu."

Arāja norādīja, ka divas dienas pirms saslimšanas pazīmju parādīšanās cilvēks ir infekciozs un var aplipināt apkārtējos ļaudis. "Maska ir viens no veidiem, kas pasargā," viņa teica, un piebilda, ka pēc iespējas jāievēro arī distancēšanās.

Arī nepilnos vizierus drīkst lietot tikai kopā ar sejas maskām

Pēdējā laikā redzams, ka cilvēki mēdz izmantot arī mazākus vizierus, kas neaizsedz visu seju, bet tikai degunu un muti. Arī tos var lietot, bet noteikti tikai kopā ar sejas maskām.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka arī starptautiski vizieris nav atzīts par vienlīdzīgu sejas aizsargmaskai.

Vizieris ir drīzāk domāts kā papildu aizsardzības rīks papildu sejas aizsargmaskai augsta inficēšanās riska apstākļos, skaidroja speciālists.

Sejas maskas varēs nevalkāt tikai mājās

Jau ziņots, ka šonedēļ valdība lēma pagarināt ārkārtējo situāciju līdz 11.janvārim, kā arī noteica stingrākas prasības sejas masku valkāšanai.

Covid-19 ierobežošanai valdība nolēma noteikt pienākumu nēsāt sejas maskas visās iekštelpās, izņemot mājās, tātad tās būs jāvalkā arī darba kolektīvos. No veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) teiktā bija noprotams, ka sejas masku darbā var nevilkt darbinieks, kurš viens pats atrodas kabinetā un tikai laikā, kamēr viņš tur ir viens

Vēl no 3.decembra bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā maskas. No 4.janvāra skolās maskas jānēsā gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa gan skolēniem, gan skolotājiem.

Bērniem skolās sejas maskas būs jānēsā sākot no nākamā gada 4.janvāra, bet no septiņu gadu vecuma sabiedriskajā transportā jau no 7.decembra.