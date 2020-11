Svētdienas rītā lielā daļā Latvijas šosejas ir apledojušas

Apledojums izveidojies uz Ventspils šosejas visā garumā, uz Liepājas šosejas no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, uz Rīgas apvedceļa Daugavas labajā krastā, kā arī uz Daugavpils šosejas no Salaspils līdz Skrīveriem un uz Tīnūžu-Kokneses ceļa no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir arī pa Tallinas šoseju no Baltezera līdz Tūjas pagriezienam, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslai, kā arī pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem.

Tikmēr Kurzemes un Zemgales dienvidu daļās, kā arī Latgalē braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši, liecina LVC sniegtā informācija.

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Madonas, Ogres, Talsu, Tukuma un Valkas apkārtnēs.

Ziemas sezonā autovadītāji tiek aicināti īpaši uzmanīties, izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērot drošu, piesardzīgu distanci.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.