Katrs trešais pircējs internetā iegādājas arī sejas aizsargmaskas

“Jau pavasarī sejas aizsargmasku pārdošanas apjomi palielinājās septiņas reizes, savukārt šobrīd novērojām vēl trīs reizes lielāku pieaugumu kā maijā. Atšķirībā no pirmā viļņa esam arī krietni gatavāki, jo noliktavu papildinājām ar miljons sejas maskām. Interesanti, ka pircēji maskas iegādājās līdz ar citiem pirkumiem, tādējādi varam secināt, ka tas nav mērķtiecīgs pirkums, bet vairāk impulsīvs – ieraudzīju un drošības pēc nopirku,” stāsta Edgars Ejubs, interneta veikala “Xnet” vadītājs.

“Xnet” interneta veikalā ir iegādātas vairāk nekā 100 000 sejas aizsargmaskas. Tās visbiežāk iegādājušās sievietes (65 %) vecumā no 45 līdz 54 un 25 līdz 34 gadiem. Savukārt vīrieši sejas maskas iegādājas retāk – vien katrs trešais (35 %). Tikmēr pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem ļoti izteikts bija marta beigās un aprīļa sākumā, taču šobrīd nav novērots tāds pieprasījuma kāpums kā sejas aizsargmaskām.

Interneta veikals “Xnet” piedāvā iegādāties vienreiz lietojamās trīs slāņu sejas maskas ar bakteriālo filtrēšanas efektivitāti ≥ 98 %. Vienā komplektā ietilpst 50 vienreizlietojamās sejas aizsargmaskas, kurām piešķirts CE drošības marķējums. Būtiski, ka maskas nēsāšanas mērķis ir pasargāt sevi un citus no pilieniem, kas rodas, piemēram, cilvēkam klepojot vai šķaudot. Maska darbojas kā aizsargājošs slānis, kas novērš šo pilienu nonākšanu mūsu elpceļos.

Kā lietot vienreizējo medicīnisko aizsargmasku?

Maska jāuzvelk tā, lai tā aizsedz seju gan no augšās, gan no apakšas. Vispirms ir jāpiespiež alumīnija stieple, kas balstās uz deguna, lai maskas augšējā daļa būtu cieši pieguļoša degunam. Pēc tam tā ir jāpavelk uz leju, lai maska nosegtu zodu. Gumijas ir jāaizliek aiz ausīm. Aizsargmaskas maksimālais valkāšanas ilgums ir trīs stundas, un, ja maska tiek novilkta no sejas vai atkārtoti koriģēta ar rokām, tā ir jānomaina pret jaunu, tas pats jādara gadījumos, ja maska ir samitrinājusies. Izmantotā maska ​​jāizmet atkritumu tvertnē ar vāku vai jāievieto slēgtā plastmasas maisiņā. Masku drīkst lietot tikai viena persona, un pēc lietošanas obligāti jānomazgā rokas.

Foto: Publicitātes foto

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar xnet.lv