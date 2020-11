Ilustratīvs attēls. (Foto: LETA)

Talsos no taksometra aizbiedē šoferi un reibumā turpina ceļu uz Rīgu

Aizvadītās nedēļas nogalē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē tika saņemta informācija par to, ka Dundagas novadā vīrieši paņēmuši taksometru un, izraidot šoferi no automašīnas, paši ar to pārvietojās, informē Valsts policijā.