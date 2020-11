Publicitātes foto

17 miljonu projekts Jelgavā: būvniekam jānomaina asfalts 2 km garumā

Sabiedrība LTV "de facto"

Oktobra beigās Jelgavā tika pabeigts viens no šīs pilsētas lielākajiem un finansiāli ietilpīgākajiem būvniecības projektiem – Loka maģistrāles pārbūve. Tas aizsākts pirms pāris gadiem ar diskusijām par izvēlētā pretendenta atbilstību. Darbu izpildes laikā novērsts ne viens vien brāķis, labots pēc būvuzraugu aizrādījuma. Lielākais no tiem – uzklāts neatbilstošas kvalitātes asfalts, kas bija jānomaina divu kilometru garumā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Viens no diviem partneriem, kas vinnēja konkursu – Lietuvā reģistrētā “Hidrostatyba” sākusi maksātnespējas procedūru un aizvadītā gada nogalē jau atlaidusi lielāko daļu darbinieku.