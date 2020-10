"Sāpēs kliegdams nokrita uz zemes" - iedzīvotājus pārsteidz baiss notikums Muceniekos

Uzrunātie nama iedzīvotājis stāsta, ka vīrietis sašauts izskrēja no kāpņu telpas un nokrita. Iespējams, dzīvoklis no kura raidīti šāvieni, atrodas otras kāpņu telpas pirmajā stāvā. Par to liecina uz grīdas un ārdurvīm atstātas asins pēdas.

Reaģējot uz paaugstinātas bīstamības izsaukumu, notikuma vietā drīz vien ieradās policisti un specvienības vīri, kuri ielauzušies šāvēja miteklī un viņu aizturējuši.

Diemžēl cietušā dzīvību mediķiem glābt neizdevās un viņš gāja bojā. Neoficiāla informācija liecina, ka aizturētais vīrietis bija stiprā alkohola reibumā, iespējams, starp viņu un upuri dzīvoklī izcēlās konflikts.

Valsts policija šobrīd nevar komentēt smagā nozieguma apstākļus. Vien piebilst, ka apkārtējiem par drošību nav jāuztraucās.

Policijā apstiprina, ka 19. oktobrī Ropažu novadā tika sašauts kāds vīrietis, ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Aizdomās turētā persona aizturēta.

Tomēr vietējie iedzīvotāji šo baiso atgadījumu uztver ļoti nopietni. "Pie mums ir tik kluss, es brīnos, kā pie mums kāds varēja kādu nogalināt," saka vietējā iedzīvotāja.

