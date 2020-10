Pārbaudām: vai daži Natālijas Draudziņas vidusskolas pedagogi zinājuši par inficēšanos vēl agrāk?

To, ka iemesls vairumam lokālo uzliesmojumu ir cilvēku rīcība, nepaliekot mājās gadījumā, kad ir novēroti Covid-19 saslimšanai raksturīgie simptomi, šonedēļ atklāja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Vienlaikus sociālajos tīklos zināmu ievērību guva kāds anonīms “Twitter” lietotājs, kurš atklāja, ka ir Covid-19 pozitīvs un ka viņa bērns mācās Natālijas Draudziņas vidusskolā.

Internetā apgalvo, ka par inficēšanos bijis zināms iepriekš

Publiskojot informāciju par atveseļošanās gaitu, lietotājs, kura saistību ar šo mācību iestādi Jauns.lv izdevās apstiprināt, apgalvoja, ka esot zināms - “ar vecāku palīdzību, kuri strādā pareizās instancēs”, daļa skolotāju jau 5. oktobrī veikuši Covid-19 testus un 6. oktobrī, bijis zināms, ka “ir 11 inficētie”.

Līdzīga, nepārbaudīta informācija par to, ka jau 6. oktobrī ir bijis zināms par 11 pedagogiem ar Covid-19, ir izplatījusies arī skolotājas uzraudzītā skolēnu sarakstē kādā saziņas aplikācijas. Par to skolēni sākuši runāt brīdī, kad sarakstē 6. oktobrī paziņots par atceltu fotosesiju.

Neskaidrību vairo tas, ka uz skolēnu apgalvojumiem par it kā 11 saslimušajiem pedagogiem, kuru dēļ tad arī atcelta fotosesija, saraksti uzraugošā skolotāja acumirklīgi nereaģē (nedz apstiprinot, nedz noliedzot), taču turpina atbildēt uz citiem organizatoriska rakstura skolēnu jautājumiem par turpmāko ikdienas dzīvi mācību iestādē.

Papildus jau iepriekš minētajam, sociālajos tīklos tiek arī apgalvots, ka dzīve skolā turpinājusies “pilnā sparā” arī pēc 6. oktobra, atskaitot dažas izmaiņas, tostarp jau minēto fotosesiju.

“Twitter” konta lietotājs arī norāda, ka vienam no skolēniem jau otrdien (7. oktobris) izdevies sarakstes aplikācijā nosaukt precīzu inficēto skolotāju skaitu, lai arī oficiāli izskanējis, ka pirmā informācija par pozitīvu testu pedagogam saņemta tikai trešdien (8. oktobrī) un dienu iepriekš tikai veikti testi.

Arī SPKC Komunikācijas nodaļas Vadītāja Ilze Arāja Jauns.lv apstiprināja, ka SPKC ar skolu sācis strādāt tikai 7. oktobrī. Runas par iepriekšējiem testiem un it kā neoficiāli iegūtu informāciju par to rezultātiem jau 6. oktobrī centrs nespēja komentēt.

Skolas vadība rīkojusies, balstoties oficiālos datos

Ņemot vērā publiski izskanējušo apgalvojumu nopietnību, Jauns.lv sazinājās ar Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktoru Pēteri Ševčenko, lai lūgtu komentēt internetā pausto.

Telefoniski direktors pirmdien nebija sasniedzams un skolas administrācijā aicināja ar jautājumiem pie vadības vērsties rakstiski.

Vakarpusē atbildot uz iesūtītajiem jautājumiem, kuros direktoram tika lūgts komentēt, un attiecīgi skaidrot skolas rīcību, Ševčenko pauda, ka pilnīga informācija par notikušo ir iesniegta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram Mārim Krastiņam.

Paša direktora komentārs par patieso hronoloģisko secību notikumiem ap Covid-19 izplatību mācību iestādē ir šāds: “Pirmo informāciju par pozitīvu testu pedagogam saņēmām trešdien [8. oktobris] (tests bija veikts otrdien [7. oktobris]). Pedagogs nebija bijis skolā no pirmdienas, nosūtījām karantīnā piecas klases, cik zinu, šajās klasēs arī šobrīd nav inficētu personu. Tūlīt sazinājos ne tikai ar SPKC, bet arī ar departamentu, un ar tā palīdzību tika noorganizēta testēšana skolā ceturtdien no rīta. Ceturtdien no rīta saņēmām informāciju par vēl vienu pozitīvu testu pedagogam, arī viņš šajā nedēļā nebija bijis skolā, aizsūtījām karantīnā vēl divas klases. Piektdien no rīta atnāca informācija par vairākiem pedagogiem pozitīvu testu, mācības skolā netika uzsāktas, visi skolēni nosūtīti mājās, skolā pārgāja uz attālinātu mācību modeli C.”

“Zem šīs informācijas varu droši parakstīties, atšķirībā no anonīmiem autoriem, kuri slēpjas,” rakstiskas atbildes beigās pauda skolas direktors.

„Pieņemot lēmumu par mājas karantīnu atsevišķām klasēm vai visai skolai, jābalstās uz oficiāliem datiem un pārbaudītiem faktiem, šajā gadījumā – saņemtiem analīžu rezultātiem un epidemiologu rekomendācijām. Darījām visu secīgi, sadarbojāmies ar epidemiologiem un pašvaldības atbildīgo departamentu, informējām vecākus, sadarbībā ar Centrālo laboratoriju nodrošinājām iespēju veikt analīzes gan skolu pedagogiem, gan arī skolēniem, un uzsākām īstenot attālinātu mācību procesu”, uz jautājumiem par informāciju saistībā ar iespējamiem iepriekšējiem testiem 5. oktobrī un 6. oktobrī neoficiāli iegūtiem rezultātiem, citējot Ševčenko, atbildēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.

Departaments iezīmē tādu pašu notikumu attīstību – 7. oktobrī saņemta oficiāla informācija par viena pedagoga pozitīvu Covid-19 analīzi, mājas karantīna tika noteikta vairākām vidusskolas klasēm, bet apstiprinoties vairāku pedagogu pozitīvai Covid-19 analīzei (9. oktobrī), skola turpināja mācības attālināti.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā situācija saistībā ar Covid-19 risināta saskaņā ar valstī noteiktajiem normatīviem un epidemiologu rekomendācijām, saņemot oficiāli apstiprinātu informāciju, pamatoja departamentā.

“Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments aicina ikvienu jautājumos par epidemioloģisko drošību Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs balstīties tikai uz pārbaudītiem faktiem un oficiālu informāciju, lai neradītu satraukumu, bet kopīgi rūpētos par savu, kā arī apkārtējo veselību un drošību. Diemžēl Covid-19 ienāk daudzu kolektīvu ikdienā, un mums jāmācās pārvaldīt ar to saistītos riskus, un pieņemt atbildīgus lēmumus, lai nodrošinātu skolēniem iespēju turpināt mācības,” teikts departamenta atbildē.