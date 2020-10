Speciāli Jānim Lūsēnam piemeklē amatu Valkas domē un organizē ekskursiju uz viņa īpašumu

Lūsēna darba pienākumos ietilps izmantot savus sakarus un, apejot koncertaģentūras, uz pasākumiem Valkas novadā sarunāt Latvijā pazīstamus māksliniekus un mūziķus. Sākumā bija plānots, ka pašvaldība viņam štata vietu atradīs Zvārtavas pagasta Mierkalna Tautas namā, bet vēlāk nosprieda, ka darbības lauks jāpaplašina līdz visa novada mērogam.

Domes sēdē, kurā lēma par jauno štata vietu, Valkas novada mērs Vents Armands Krauklis teica, ka Lūsēna spējas bez starpniekiem sarunāt māksliniekus būšot izdevīgas, jo koncertaģentūras sev patur 40-50% no nolīgtās summas, kuru nu varēšot ietaupīt. Jādomā, ka mērs zina, ko saka, jo nav iesācējs mūzikas jomā – pats savulaik spēlējis kapelā “Bumerangs” un vadījis muzikālo TV raidījumu “Vilciens Rīga-Valka”.

Tiesa gan, domes sēdē, kurā lēma par Lūsēna jauno amatu, pats pretendents nepiedalījās. Krauklis teica, ka tāda mēroga cilvēku kā Lūsēns nebūtu pieklājīgi aicināt uz iztaujāšanu jeb eksāmenu domē. Tas būtu tāpat, kā uz eksāmenu izsaukt Raimondu Paulu, lai pārliecinātos, vai viņš māk spēlēt klavieres. Tomēr domes sēdē diskusijas par Lūsēna apstiprināšanu jaunajā amatā bija samērā karstas. Oponenti izteica neizpratni, kāpēc “kovida” laikā nepieciešams šāds amats un vai tas tikai neesot atalgojums par to, ka Lūsēns pašvaldības izsolē, starp citu, kā vienīgais solītājs, nopircis un atjauno pērn par nevajadzīgu kļuvušo Ozolu skolu. Viss gan beidzās ar Lūsēnam labvēlīgu domes balsojumu.

Ja uz domes sēdi nebija ieradies pats Lūsēns, tad pati pašvaldība pagājušajā nedēļā devās viesos pie viņa.

Pašvaldības mājaslapā vēstīts, ka pie komponista, bijušās Ozolu skolas jaunā īpašnieka Jāņa Lūsēna un viņa dzīvesbiedres Evijas Mundeciemas ciemojās Valkas novada kultūras darbinieki: Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs, novada kultūras dzīves organizatore, kā arī Kārķu, Vijciema, Valkas pagasta un pilsētas, Mierkalna, un Turnas Tautas un kultūras namu vadītāji, lai piedalītos kultūras darbinieku seminārā. Lūsēns ar kundzi viesus “viesmīlīgi iepazīstināja ar saviem muzikālajiem plāniem”. Pēc tam visi pārrunāja un ģenerēja idejas par muzikāliem pasākumiem ar profesionālu mūziķu iesaistīšanu novada pagastos.

Valkas novada domes priekšsēdētājs Krauklis uzsvēris: “Tas, ka Ozolu skolu savā īpašumā iegādājās Jānis Lūsēns, ir liels ieguvums ne tikai Zvārtavas pagastam un novadam, bet visai Ziemeļvidzemei. Esmu pārliecināts, ka šī būs jauna kultūras vieta, kur notiks radošās nometnes un dažādi interesanti muzikāli projekti. Ozolu skola būs komponista pastāvīgā dzīvesvieta, un viņš vairākkārt ir uzsvēris, ka te arī deklarē savu dzīvesvietu. Turklāt jau ir sarunāts, ka komponists rīkos Ziemassvētku koncertu pilsētas kultūras namā”.

No laukakmeņiem pagājušā gadsimta sākumā būvētā trīsstāvīgā Ozolu skola, kura gadu laikā bija kļuvusi par sākumskolu ar desmit skolēniem, pērn nokļuva zem izglītības reformas un skolu slēgšanas āmura. Kopā ēkā ir 48 telpas (ieskaitot plašo pagrabu) ar kopējo platību 895 kvadrātmetri. Šogad to no pašvaldības nopirka Lūsēnu pāris, pirms tam pārdodot savu māju Krimuldas novadā. Lūsēns tur iecerējis izveidot savu dzīves un radošo telpu, kas būtu pieejama interesentiem ar divām zālēm dažādiem pasākumiem.