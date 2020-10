“Salabot dzīvos”. Iznācis Mailisas de Kerangalas romāns

Franču rakstniece Mailisa de Kerangala (Maylis de Kerangal, 1967) kopš 2000. gada nodarbojas tikai ar rakstniecību. Viņas darbi tiek atzinīgi novērtēti, jo īpaši romāns “Salabot dzīvos”. Tas saņēmis vairāk nekā desmit literārās balvas, pazīstamākās no tām Grand Prix RTL Lire, Prix France Culture – Telerama, Prix Orange du Livre u.c. Romāns arī ekranizēts (“Réparer les vivants”, 2016), un filmas pirmizrāde norisinājās Venēcijas kinofestivālā.

“Kas ir Simona Limbra sirds, cilvēka sirds, kopš brīža, kad piedzimstot tā iepukstējās straujāk, kad, gaidīdamas notikumu, straujāk pukstēja arī sirdis ārpusē, kas ir šī sirds, kādēļ tā dauzījās, šķebināja dūšu, bija pilna, traucās viegla kā spalviņa vai spieda smagi kā akmens, kādēļ tā atmaiga, kas to pārsteidza, – mīlestība; kas tā ir, Simona Limbra sirds, kas filtrējusi, ierakstījusi, arhivējusi, divdesmitgadīga ķermeņa melnā kaste, neviens īsti nezina, vien kustīgs ultrasonogrāfijas attēls spētu to atspoguļot, parādīt prieku, kas iesilda, un bēdas, kas sažņaudz, tikai kopš pirmsākumiem zīmētas elektrokardiogrammas izdruka tai varētu piešķirt formu [..]” – tā sākas šis neparastais, skaistais un sāpīgais romāns par dzīvi, kas gan beigusies, tomēr spēj salabot citus dzīvos. Par sāpēm un ilgām, par cerībām un to piepildījumu, par mīlestības daudzveidību un par to, ka ir lēmumi, kurus pieņemt šķiet neiespējami, – bet arī izvairīšanās ir neiespējama.

“Salabot dzīvos” ir romāns, kas aizrit žirgtā veselas sirds kardiogrammas ritmā, uz ilgu laiku ierakstoties lasītāja apziņā. Romāns, domas par kuru uznirs jūsu prātā vēl mēnešiem pēc grāmatas izlasīšanas. Romāns, kurš attīrīs sirdi no vienaldzības sārņiem.

Agrā svētdienas rītā vēl pirms rītausmas trīs jaunieši dodas sērfot. Būdami pārguruši, atpakaļceļā viņi iekļūst avārijā uz nomaļa ceļa. Divi no puišiem ir piesprādzējušies, bet trešais ietriecas automašīnas logā. Ārsti slimnīcā viņam konstatē smadzeņu nāvi, taču viņa sirds turpina pukstēt...

“Salabot dzīvos” ir romāns par sirds transplantāciju. Varoņeposs, kas tiek izspēlēts tieši divdesmit četrās stundās. Spriedze un pacietīgas gaidas, trauksmaini darbības kāpinājumi un meditatīvas pauzes, metafizisks piedzīvojums, kolektīvs un reizē dziļi personisks, kurā sirds ne tikai veic organiskās funkcijas, bet ir arī emociju mājvieta un mīlestības simbols.

Pieejama arī e-grāmata. Līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”.

No franču valodas tulkojusi Vineta Berga.