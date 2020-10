Veikalā bez maskas pieķerts Bondars, pēc kā "Twitter" izceļas kārtējais tracis

Jau otro nedēļu pēc kārtas valdība nāk klajā ar jauniem ierobežojumiem un drošības pasākumiem, lai apturētu Covid-19 izplatību. Politiķi pauduši, ka tuvākās divas nedēļas būs kritiskas cīņā ar inficēšanās ķēdes pārraušanu, tāpēc vajadzīga visu iedzīvotāju iesaiste šī kopīgā labuma vārdā. Pamatīgu vētru trešdienas vakarā sociālajā tīklā “Twitter” radīja kāda fotogrāfija, kur koalīcijas Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars (AP) manīts ar iepirkumu groziņu lielveikalā, nelietojot sejas masku, lai gan šāda prasība tobrīd, 14. oktobra vakarā, jau bija spēkā. Politiķis par notikušo bija spiests taisnoties kā sociālajos tīklos, tā žurnālistiem, skaidrojot, ka tīri cilvēciski aizmirsa paņemt to līdzi.

Fotogrāfiju ar Bondaru pie piena produktu plaukta “Twitter” publicēja Latvijas Televīzijas raidījuma “Viens pret viens” redaktore Sarmīte Kolāte, attēlu papildinot ar komentāru: “Man maska arī nepatīk, bet es to vilkšu, jo tāda ir politiskā vienošanās. Bet, lūk, koalīcijas politiķim cits viedoklis, šodien ap plkst.18 pastaigājoties “Rimi Aleja”.”

Nebija ilgi jāgaida, kad šis ieraksts izraisīja vētru “Twitter” burbulī, kur cilvēki steidza kaunināt Bondaru par noteikumu neievērošanu, pēc kā politiķis centās taisnoties.

Saviem sekotājiem Bondars sacīja tā: “Vēlētāji, sekotāji, šodien sanāca kļūda (jā, atzīstu, ka kļūda). Pēc garas dienas, dodoties pēc krējuma, aizmirsu paņemt līdzi masku un devos iepirkties piemājas “Rimi”. Atvainojos par šo un turpmāk divreiz pārbaudīšu, vai esmu uzlicis masku!”

Tomēr sanāca kā sanāca – dažbrīd atvainošanās pārauga visai asās diskusijās ar citiem šī sociālā tīkla lietotājiem, piemēram, Robertu Fūrmani, pazīstamo anesteziologu, reanimatologu, kurš jau iepriekš asi kritizējis Bondara partiju apvienības biedrus, piemēram, veselības ministri Ilzi Viņķeli, un arī šoreiz netaupīja skarbāku vārdu.

Taisnoties tajā pašā vakarā Bondaram nācās arī LTV raidījumam “Panorāma”. Telefonsarunā žurnālistei viņš paskaidroja, ka sejas masku aizmirsa mājās un turpmāk tā vairs nedarīs. Vaicāts, vai nevarēja nopirkt turpat aptiekā, Bondars sacīja, ka apsargs teica ātri ieskriet veikalā un paņemt nepieciešamās preces. “Tā es arī izdarīju,” norādīja Bondars, kurš veikalā esot bijis pavisam īsu mirkli.

Kā zināms, pagājušajā nedēļā obligāta masku valkāšana tika noteikta sabiedriskajā transportā, taču šonedēļ valdība lēma, ka noteikums attieksies arī uz citām iekštelpām sabiedriskās vietās, piemēram, veikaliem, aptiekām, pasta nodaļām un citur. Lemjot par noteikumiem, veselības ministre Ilze Viņķele mudināja politiķus kā pirmos aplikt masku sabiedriskajā transportā, lai ar savu piemēru rādītu sabiedrībai šī drošības pasākuma nozīmīgumu.

Kas jāzina par maskas lietošanu?

Lai, lietojot sejas maksas, tām būtu efekts, tās ir jālieto pareizi. Sabiedriskajā transportā drīkst izmantot higiēniskās auduma maskas, ko var uzšūt arī pats, vizierus (sejas vairogus) vai vienreizlietojamās medicīniskās maskas, ko var iegādāties, piemēram, aptiekā.

Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas;

Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas);

Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām;

Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā;

Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā;

Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti - tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā;

Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu - tīru un sausu;

Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti;

Noņemot sejas masku, nepieskaries tās priekšpusei.

Vari arī uzšūt pats

Sejas masku vari uzšūt mājas pats. Maskai jābūt izgatavotai no blīva auduma kombinācijām un jāsatur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Vienlaikus maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi pieguļ sejai un to nav ik pa laikam jāsakārto, pieskaroties ar rokām. Jānodrošina, ka maska ir viegli mazgājama, lai to varētu lietot atkārtoti.

Veselības ministrijā vienlaikus uzsver, ka sejas maska neaizvieto galvenos profilakses un higiēnas pasākumus. "Izmantojot sabiedrisko transportu, iespēju robežās ievēro savstarpējo distanci no citiem pasažieriem, neskaries klāt sejai ar netīrām rokām, kā arī pēc brauciena rūpīgi nomazgā vai dezinficē rokas. Vienlaikus aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izvēlies braukt laikā, kad transportā ir mazāk pasažieru. Tāpat iesakām neizmantot sabiedrisko transportu īsiem braucieniem," saka ministrijā.