Jaunā ST vadītāja: politiķi ilgstoši atlikuši daudzu jautājumu risināšanu

Osipova uzsvēra, ka lielākajā daļā spriedumu likumdevējam vai Ministru kabinetam ir jāveic kādi grozījumi.

Jaunā ST vadītāja norādīja, ka ir veseli "spriedumu seriāli", kad par vienu un to pašu jautājumu ST atgriežas vairākas reizes un likumdevējs tā arī to neatrisina. Viens no šiem jautājumiem ir piespiedu nomas attiecības starp zemes īpašnieku un uz tās uzceltā daudzīvokļu nama dzīvokļa vai mājas īpašnieku. Tā arī "tiesnešu algu lietai" bijušas četras sērijas, pauda Osipova, piebilstot, ka līdzīga situācija ir vēl virknē lietu.

Viņa uzsvēra, ka šāda tiesāšanās ir milzīgs valsts resursu patēriņš.

Vaicāta, vai viņas apstiprināšana amatā bijis kompromiss, jo viņas pilnvaru termiņš ST tieneša amatā iztek nākamā gada 17.augustā, Osipova uzsvēra, ka pēc ilgas atbilžu meklēšanas un ļoti daudz variantu noraidīšanas esam nonākuši pie šī risinājuma. Viņasprāt, tas nav bijis kompromiss, bet drīzāk kolēģu vienprātīgs lēmums, ka viņai ļaus turpināt darbu. Turklāt viņa uzsvēra, ka jau kādu laiku bija ST priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītāja.

"Politiķiem skatās 100 dienas, lai viņi kaut ko pagūst izdarīt, bet tie ir tikai trīs mēneši. Un ja mēs skatāmies uz to, cik vidēji Latvijā ir bijis premjerministrs vai kāds ministrs, tad desmit mēneši ir liels laiks un var pagūt daudz ko izdarīt," viņa sacīja, spriežot, vai viņai atlikušais desmit mēnešu termiņš ir maz vai daudz.

Vaicāta, vai viņu satrauc tas, ka šobrīd ST ir seši tiesneši, Osipova atzina, ka pāra skaitlis institūcijā, kur viss tiek lemts ar balsošanu, nav labs risinājums, bet no otras puses ST ļoti bieži strādājusi sešu tiesnešu sastāvā.

Viņa skaidroja, ka ST šādā situācijā ir lemtspējīga, taču, ja, lemjot par kādu normu, balsis nosveras trīs pret trīs, šī norma paliek spēkā. Vienlaikus šādā situācijā labam likumdevējam vajadzētu apskatīt abu tiesnešu pušu argumentus.

Kā ziņots, 2.oktobrī līdzšinējai ST priekšsēdētājai Inetai Ziemelei bija pēdējā darba diena ST. Ar Eiropas Savienības Padomes 2.septembrī pieņemto lēmumu Ziemele iecelta Eiropas Savienības Tiesas (EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu līdz 2024.gada 6.oktobrim.

Līdz jauna ST priekšsēdētāja ievēlēšanai šī amata pienākumus pildīja Osipova, bet trešdien ST tiesneši viņu ievēlējuši priekšsēdētājas amatā.

ST priekšsēdētāja pienākumos ietilpst tiesas administratīvā darba organizēšana, tiesas sēžu vadīšana, kā arī tiesas pārstāvniecība nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Vienlaikus Saeimai tagad vēl jālemj par jauna ST tiesneša iecelšanu.